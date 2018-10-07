حسن زهران: «رقصاتي» احتفالية لا استفزازية

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

للمرة الثانية هذا الموسم، أثار احتفال مدافع عجمان حسن زهران، بالهدف الذي سجله في مرمى بني ياس، جدلاً، بسبب الطريقة التي يحتفل بها، وأثير الجدل في المرة الأولى عندما سجل في مرمى اتحاد كلباء في مباراة الفريقين، ضمن كأس المحترفين، ودافع زهران عن نفسه تجاه الانتقادات التي تعرضت لها طريقته في الاحتفال بالتسجيل، حيث نفى نفياً قاطعاً أن تكون رقصته بعد الهدف في مرمى بني ياس مستفزة لأي شخص، أو يقصد بها الفريق المنافس.

وقال زهران إنه تابع وشاهد انتقادات الدكتور موسى عباس له في رقصته بعد الهدف في مرمى بني ياس، ويؤكد تقديره واحترامه الكبيرين للدكتور موسى، نافياً تعمده استفزاز أي شخص أو نادٍ، وكل ما في الأمر، أن الرقصة تتم باتفاق مع بعض زملائه عند تسجيل الهدف، وغير مقصود بها شيء مستفز.

وأوضح زهران أنه يعد الدكتور موسى عباس وكل من فهم «الرقصة» بغير مقصدها، أن يكون قدوة للصغار، ولكل من يشاهده، سواء في الملاعب أو من خلال الشاشات. وقال زهران إنه غضب في المرة الأولى، عندما انتقده أحد كتاب المقالات بسبب احتفاله، لأنه لم يتعمد تقليد أحد أو الاحتفال بطريقة غير لائقة.