الوحدة الأقوى هجوماً والنصر الأضعف في الدفاع

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

الوحدة لا يزال الفريق الأقوى هجوماً في دورينا، وسجل مهاجموه 19 هدفاً في الجولات الخمس الماضية، بمعدل 3.8 أهداف لكل مباراة، بينما يحل ثانياً كل من الشارقة والجزيرة وكل منهما سجل 16 هدفاً في المباريات الخمس بمعدل 3.2 أهداف لكل مباراة.



أما في الجانب الدفاعي، فالشارقة يتناصف الصدارة مع الزعيم العيناوي، وكل منهما لم يدخل مرماه سوى 5 أهداف فقط في المباريات الخمس، بمعدل هدف لكل مباراة، بينما يأتي بعدهما في المركز الثاني مناصفة أيضاً كل من الوصل وبني ياس وكل منهما مني مرماه بـ8 أهداف بمعدل 1.6 هدف لكل مباراة.



أما أضعف خط دفاع في دورينا حتى الآن فهو النصر الذي منيت شباكه بـ13 هدفاً في الجولات المنقضية بمعدل 2.6 هدف لكل مباراة، وذلك بالرغم من المحافظة على شباكه نظيفة في الجولة الخامسة، يأتي بعده كل من الإمارات ودبا الفجيرة والظفرة وكل منهم دخل مرماه 12 هدفاً. في المقابل أضعف خط هجوم في المسابقة هو الظفرة الذي سجل فقط 4 أهداف في الجولات الخمس، يليه النصر وسجل 5 أهداف، ثم كل من الإمارات ودبا الفجيرة وعجمان وكل منهم سجل 6 أهداف في المباريات الخمس الماضية.