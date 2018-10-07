«أبيض» الصالات يتفوق على اليمن في «بطولة زايد الجامعية»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

حقق منتخبنا للجامعات فوزه الثاني على التوالي في بطولة زايد العربية الجامعية لكرة قدم الصالات، التي ينظمها الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي بالتنسيق مع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي بمشاركة 12 دولة عربية، وتستمر حتى العاشر من الشهر الحالي على صالة الشيخة فاطمة بنت مبارك بمنطقة الكرامة في أبوظبي.. وتغلب منتخبنا على نظيره اليمني بتسعة أهداف مقابل هدفين، ليتصدر منافسات المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

وأسفرت مباريات الجولة الثانية أول من أمس عن فوز المنتخب المصري على المنتخب العراقي بنتيجة 10 أهداف مقابل هدف وحيد، وفوز منتخب المملكة العربية السعودية على المنتخب الجزائري بنتيجة 4 أهداف مقابل 3، وذلك لحساب المجموعة الأولى، التي يتصدرها المنتخب السعودي بست نقاط، يليه المنتخب المصري بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب الجزائري الذي يمتلك نفس الرصيد.

وفي المجموعة الثانية فاز المنتخب الكويتي على نظيره الفلسطيني بستة أهداف مقابل ثلاثة ليصبح رصيده أربع نقاط متساوياً مع منتخب سلطنة عمان، الذي فاز على منتخب البحرين بهدفين مقابل هدف واحد، وتحسم مباريات الجولة الثالثة ترتيب الفرق بالمجموعة نظراً لتقارب المستوى وامتلاك البحرين ثلاث نقاط من فوز على منتخب فلسطين في الجولة الأولى.

وفي المجموعة الثالثة التي تصدرها منتخبنا، جاء منتخب المملكة الأردنية في المركز الثاني بفوزه على نظيره السوداني بستة أهداف مقابل هدف واحد، فيما تتبقى مباراة مؤجلة للمنتخب الأردني مع نظيره اليمني.