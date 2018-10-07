كأس آسيا 2019 في مرحلة اللمسات الأخيرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكملت اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» وضع اللمسات الأخيرة لاستقبال الحدث القاري الكبير الذي سيقام خلال الفترة 5 يناير - 1 فبراير 2019 في ثمانية ملاعب والذي يعود إلى الإمارات كبلد منظم بعد 23 عاماً من استضافة آسيوية 96.

وعملت اللجان المختصة والمسؤولة عن تنظيم البطولة على اختبار كافة التجهيزات والوقوف على الاستعدادات بكافة الجوانب، في ظل استقبال المجموعات المستضيفة للبطولة في المدن الأربع أبوظبي ودبي والشارقة والعين للوفود من الاتحاد الآسيوي، التي حضرت للاطمئنان على آخر التحضيرات ومدى الجاهزية التامة لاحتضان البطولة بعد الدخول في العد التنازلي لانطلاق المسابقة الكبيرة بأقل من 91 يوماً، وكانت وفود الاتحاد الآسيوي قد أقامت عدة زيارات خلال الأسابيع الماضية بجانب ممثلي المنتخبات التي ستشارك في البطولة. وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة 8 ملاعب لاحتضان الحدث في المدن الأربع والتي ستستضيف 51 مباراة في البطولة بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

اللجنة المنظمة تتابع برنامج تجهيز الملاعب| البيان

زيارة

وخلال الأيام الماضية زار وفد الاتحاد الآسيوي مدينة أبوظبي لمتابعة تحضيرات المنشآت الرياضية والمتمثلة باستاد مدينة زايد الرياضية واستاد آل نهيان بنادي الوحدة واستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة والتي ستحتضن مباريات مدينة أبوظبي، بالإضافة إلى استاد هزاع بن زايد واستاد خليفة بن زايد في مدينة العين، واستقبل وفد الاتحاد الآسيوي في مدينة أبوظبي كلاً من يوسف البلوشي ومحمد الرميثي وبدر الحارثي ومحمد المستكا، واطلع الوفد على كافة التجهيزات وآخر التحضيرات للملاعب الثلاثة في أبوظبي، وخصوصاً أن استاد آل نهيان يستعد للافتتاح الجديد بعد تجديدات جذرية على مستوى المدرجات والمقصورة من أجل العرس الآسيوي.

كما قام الوفد بزيارة لاستاد خليفة بن زايد واستاد هزاع بن زايد واستاد طحنون بن محمد بالقطارة، إضافة إلى الملاعب الفرعية وغرف الاجتماعات واللقاءات الإعلامية.

حضور

كما حضر بجانب وفد الاتحاد الآسيوي ممثلو المنتخبات المشاركة، ومراقبو المباريات وأعضاء مجموعة العين، كما استقبل عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي مدير مجموعة الشارقة والدكتور إيهاب سالم المدير التنفيذي لنادي الشارقة مسؤول الحدث بالمجموعة وفد الاتحاد الآسيوي بنادي الشارقة للوقوف على سير العمل في عملية إعادة التأهيل للاستاد البيضاوي الذي يستضيف مباريات مجموعة الشارقة.

وأيضاً زار وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استاد راشد واستاد آل مكتوم بدبي اللذين سيستضيفان عدداً من مباريات البطولة في دبي واطلع الوفد الذي ترأسه شين مان جيل مدير البطولات في الاتحاد الآسيوي على تطور العمل في المنشآت وخطط عمل مجموعة دبي قدمه العقيد حمد بن ديلان مدير مجموعة دبي، كما تم عقد اجتماع موسع بحضور أعضاء فرق العمل من الجانبين، عبر فيه الوفد الآسيوي عن سعادته بما شاهده في موقع الاستعدادات وخطط العمل الدقيقة، وأكدوا ثقتهم بإنجاز العمل وفق أعلى معايير الجودة.

ارتياح

ومن جانبه عبر عارف حمد العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي عن ارتياحه الشديد لما وصلت إليه التحضيرات الخاصة بالبطولة قبل أشهر قليلة من انطلاقها، مشيداً بالعمل الكبير الذي تقدمه كافة المجموعات القائمة على كافة التحضيرات منذ بدايتها، موضحاً أن العمل يجري على قدم وساق منذ فترة ليست بالقصيرة في سبيل إظهار البطولة بالصورة التي تليق بدولة الإمارات وما عودت به العالم من تألق وبريق في استضافتها لأي حدث عالمي أو قاري.

وأكد العواني أن جاهزية كافة الملاعب باتت مكتملة بنسبة كبيرة لاستضافة الحدث القاري ولم يتبق سوى بعض اللمسات اللوجستية البسيطة والتي يمكن الانتهاء منها في وقت قصير، مبيناً أن الوفود التي حضرت من قبل الاتحاد الآسيوي بجانب ممثلي المنتخبات المشاركة في كأس آسيا أظهرت ارتياحاً وردود أفعال إيجابية للجاهزية التي تتمتع بها الدولة قبل العرس الآسيوي، مؤكداً أن هذه الأصداء تمثل بالنسبة لنا حافزاً مهماً لمواصلة العطاءات والعمل على تقديم الأفضل والإبهار التنظيمي بجميع الخطط التحضيرية.

اجتماع

عقدت اللجنة الإعلامية لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، اجتماعها الأول بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، لمتابعة آخر مستجدات مراحل العمل الإعلامي التنظيمي، ودعم مسيرة البطولة القارية بكافة متطلبات النجاح والتميز من جميع الجوانب.

وترأس الاجتماع، عارف حمد العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي، بحضور محمد علي البادع رئيس اللجنة الإعلامية، وأحمد القبيسي مدير التسويق في البطولة، بجانب أعضاء اللجنة: إيهاب زهدي وأحمد وهاب، ونور باسيلا، وسامي عبد الإمام، ومحمد الحمادي، وعلي الزعابي، وعصام هجو، ونورة العلوي.