فوز حتا والعروبة في تمهيدي الكأس

المصدر: الذيد - محمد فضل

فاز العروبة على الذيد بملعبه 2 - 0 أمس في إطار مباريات المجموعة الثانية بالدور التمهيدي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، سجل الهدفين المحترف المغربي ياسين الصالحي في الدقيقتين 75 و 90، وتغلب حتا على مصفوت 4 - 3، وأحرز جيلمار دا سيلفا هدفين، وأضاف عدنان حسين ودو سانتوس هدفين، فيما سجل لمصفوت كل من محمد بن حمودة (هدفان)، وفاتري ساخي.

وكان كل من دبا الحصن ومسافي فازا أول من أمس على كل من الحمرية والعربي ضمن مباريات المجموعة الأولى. ويلتقي في الجولة الثانية مصفوت مع التعاون، والعروبة مع حتا يوم الجمعة المقبل في المجموعة الثانية، وتلعب مباراتا المجموعة الأولى التي تجمع كلاً من دبا الحصن مع خورفكان، والعربي مع الحمرية، السبت.