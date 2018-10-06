"الإمارات": لدينا مساجد عدة في النادي

المصدر: دبي-علي شدهان

أكد نادي "الإمارات" وجود مساجد عدة للصلاة في أروقة النادي، رداً على "فيديو" انتشر أخيراً في مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مجموعة "قيل" إنها من مشجعي فريق الوحدة الأول لكرة القدم تؤدي الصلاة في أماكن مكشوفة في نادي الإمارات برأس الخيمة خلال مباراة العنابي مع مضيفه الصقور امس ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي.

وأوضح محمود الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات في تصريحات خص بها "البيان الرياضي" قائلا: لدينا أكثر من مسجد للصلاة في نادينا، إضافة إلى وضع "سجادات" للصلاة خارج تلك المساجد خلال مباراة الفريقين الجمعة بالدوري، ولكن العدد الكبير من جماهير الفريق الضيف، والذي تفاجأنا به نظرا لعدم وضع ترتيبات مسبقة من قبل نادي الوحدة، أدى إلى عدم مقدرة مساجدنا على استيعاب العدد الكبير.

وأضاف الشمسي قائلا: رغم وجود أكثر من مسجد في داخل نادي الإمارات، إلا أننا سوف نتخذ إجراءات عاجلة لزيادة عدد أماكن الصلاة في النادي بما يؤدي إلى استيعاب أي عدد يتوقع حضوره أي مباراة تقام في ملعب النادي برأس الخيمة.