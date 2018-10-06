الشارقة والعين لا جديد.. والوحدة المستفيد

المصدر: دبي، أبوظبي - البيان الرياضي

سيطر التعادل الإيجابي 1 - 1 على قمة الجزيرة والشارقة باستاد محمد بن زايد في الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، فيما نجح الفجيرة وعلى ملعبه في عرقلة العين وأجبره على التعادل 2 - 2، ليبقى فريقا «الملك» و«الزعيم» محلك سر في صراع الصدارة على قمة الدوري، بوصولهما معاً إلى النقطة 13، ويتقدم الشارقة بفارق الأهداف عن العين ، ويعد الوحدة هو المستفيد وجاء ثالثاً بوصوله للنقطة 12 وفوزه على الإمارات 3 - 1.



انتهى الشوط الأول بين الجزيرة والشارقة سلبياً، وتقدم «فخر أبوظبي» في الثاني بهدف خليفة الحمادي «ق 70» وتعادل «الملك» عن طريق ويلتون سوارس «ق 73»، وبهذه النتيجة يستقر الجزيرة في المركز الرابع بـ11 نقطة.



وفي ملعب الفجيرة أدرك الفجيرة التعادل مع العين 2 - 2 في الدقيقة 88 عبر رأسية خالد عبدالله، وكان العين متقدماً 2 - 1، وسجل هدفيه بيرغ وإبراهيم دياكيه في الدقيقتين 15 و79، فيما أحرز الهدف الأول للفجيرة محمد بن يطو في الدقيقة 39 وألغت تقنية الفيديو ركلة جزاء للعين في الدقيقة 96.



وفاز الوحدة على الإمارات 3 - 1، وجاءت الثلاثية عن طريق ليوناردو «ق12»، والمغربي مراد باتنا هدفين «ق 17 و42»، فيما سجل هدف «الصقور» دياباتي «ق 23» من ركلة جزاء، وبهذه النتيجة رفع العنابي رصيده إلى النقطة 12 ثالثاً. ونجح الظفرة بتحقيق فوزه الأول وإسعاد جماهيره، وذلك على حساب الوصل (2-1)، وتقدم الظفرة بهدف سهيل المنصوري «ق 25»، وتعادل الوصل عن طريق كايو كانيدو «ق 43» من ركلة جزاء، وجاء هدف فوز الظفرة من نيران صديقة عن طريق رأس مدافع الوصل هزاع سالم «ق 82»، وبهذه النتيجة يضع الظفرة أول 3 نقاط في رصيده.