العين يتعاقد مع روبيرو ودومبيا

المصدر: العين - البيان الرياضي

أكمل نادي العين تعاقده مع لاعبين أجنبيين هما البرتغالي روبين روبيرو «31 عاماً» قادماً من سبورتنغ لشبونة، والمالي تونغو دومبيا «29 عاماً» من دينامو زغرب الكرواتي، في صفقة انتقال حر، للاستعانة بهما في مونديال الأندية لكرة القدم الذي تستضيفه الدولة ديسمبر المقبل. وارتفع عدد أجانب العين إلى 6 حيث يضم حاليا كلاً من الياباني شيوتاني والمصري حسين الشحات، والسويدي بيرغ، والبرازيلي كايو .

وأكدت مصادر «البيان الرياضي» أن الكرواتي زوران ، مدرب العين سيقوم بتجهيز اللاعبين الجديدين للمونديال خلال تجارب ودية خلال توقف الدوري.