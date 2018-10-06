فوز مسافي ودبا الحصن في تمهيدي الكأس الغالية

المصدر: مسافي - محمد فضل

حقق مسافي فوزاً صعباً على ضيفه العربي بهدف سعيد الشهياري في الدقيقة السابعة من مباراة الفريقين أمس بتمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم لأندية الهواة في إطار مباريات المجموعة الأولى، وأكمل مسافي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 60 بعد إشهار الحكم عيسى الهاجري البطاقة الصفراء الثانية في وجه المحترف الغيني سيمون.وفي المباراة الثانية بالمجموعة نفسها عاد دبا الحصن بثلاث نقاط من ملعب الحمرية، محققاً الفوز بنتيجة 2 - 1، سجل هدفي دبا كل من محمد مال الله والبرازيلي فيسنسوس سيلفا في الدقيقتين 10 و24 وأحرز للحمرية الإسباني هوغو لوبيز في الدقيقة 65». وتبدأ اليوم مباريات المجموعة الثانية ، حيث يستضيف الذيد فريق العروبة في الخامسة وعشر دقائق فيما يستقبل فريق حتا جاره مصفوت عند السابعة والنصف مساء.