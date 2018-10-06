خليل: صعّبنا مواجهة اتحاد كلباء على أنفسنا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي والمنتخب الوطني، أنه غير راضٍ عن المستوى الذي يقدمه شباب الأهلي في الموسم الحالي، رغم الفوز على اتحاد كلباء 2-1 مساء أول من أمس، ضمن الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، كما طالب منتقديه، بتأجيل التقييم حتى يحصل على فرصته الكاملة بالمشاركة في المباريات، مشيراً إلى طموحه الكبير مع المنتخب الوطني الأول في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم «الإمارات 2019».

وقال خليل: «صحيح اتحاد كلباء متميز هذا الموسم، ولكن نحن صعبنا مواجهته على أنفسنا كثيراً، ولم نظهر بالمستوى المطلوب، والحمد لله على حصولنا على النقاط الثلاث، وعلينا مراجعة أنفسنا، وشباب الأهلي يحتاج إلى الصبر والإصرار وعدم فقدان الثقة بالنفس، والفوز بالنقاط المفروض الفوز بها، وأرى أن اللاعبين قادرون على هذا الشيء».

غياب الانسجام

تحدث خليل، عن وضوح غياب الانسجام بين لاعبي شباب الأهلي في المباريات التي خاضوها حتى الآن، قائلاً: «ربما نفتقد هذا الشيء، وأنا كلاعب، غير راضٍ عن أداء ومستوى الفريق، وعلينا التكاتف أكثر، ومحاولة الرجوع إلى مستوانا ونتائجنا القوية، وما يعيشه شباب الأهلي، يمكن حدوثه في أي فريق، ويعتبر شيئاً طبيعياً، وليس هناك فجوة بيننا وبين الجهاز الفني، واختلاف الأجهزة الفنية، يعني فقط اختلاف الفكر فيما بينها، ونحن علينا اتباع تعليمات المدرب وتنفيذها داخل الملعب».

أما عن طموحه مع المنتخب الوطني، ومشاركته في تحضيرات «الأبيض» لنهائيات كأس آسيا، قال: «نحن في مرحلة صعبة الآن مع المنتخب، مع اقتراب الوقت كثيراً على انطلاقة النهائيات القارية، وطموحنا كبير مثل أي منتخب مشارك في تلك البطولة المهمة، وعلينا الاجتهاد أكثر في الفترة المقبلة، وصحيح أننا لا نقدم الشكل المطلوب حتى الآن، ولكن كما تعودنا كمنتخب، عندما نشارك في أي بطولة، نظهر فيها بالشكل المطلوب».

التقييم والتركيز

رد أحمد خليل، على من يتحدثون عن تراجع مستواه، وزيادة وزنه، قائلاً: «أنا لم ألعب مباريات كاملة حتى الآن، ولعبت شوطاً واحداً في أول وثاني مباراة، ودقائق من مباراة اتحاد كلباء، ولكن في النهاية هي كرة القدم، وربما لست في مستواي الآن، ولكني أعرف أنني عندما ادخل الملعب، أحب أن أثبت أنني جيد، وأنا لست غائباً، ولكني لم ألعب شيئاً، وإذا لعبت، فيمكن بعدها أن يتم تقييم، ولذا أنا لا أرد على المشككين، ولكن من يقيمني، فعليه أن يقيمني بالشكل الصحيح، ولذا أنا لا ألتفت كثيراً لما يقال، وأركز في الفترة الحالية، لمحاولة لعب مباريات أكثر، وأرجع لمستواي، خاصة وأنه لدي مهمة وطنية مع المنتخب في آسيا، وإن شاء الله سأكون عند حسن ظن الجميع».

وأشاد مهاجم المنتخب الوطني، بعودة قائد «الأبيض»، إسماعيل مطر، لتشكيلة المنتخب، بقوله: «عودة إسماعيل مطر، لقائمة المنتخب، قرار لا يمكن وصفه بالنسبة لي، لأننا نحتاجه داخل وخارج الملعب كأخ وصديق وزميل ملعب، ومثله لاعب يستحق التواجد مع المنتخب، خاصة ونحن مطالبون في المرحلة الحالية، بالتعامل بجدية وإيجابية أكبر مع كل مبارياتنا الودية، ومعسكرات الإعداد، مع شهور قليلة قبل انطلاقة البطولة القارية على أرض الإمارات».

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أكد الإيفواري جيوفاني سيو لاعب اتحاد كلباء، أنه حرص على المشاركة أول من أمس، رغم وصوله قبل المباراة بـ3 أيام فقط، وأنه سعيد بمشاركته الأولى.