الرمادي: العمل الجماعي وراء فوزنا على بني ياس

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أرجع أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان فوز فريقه على بني ياس 2-1 في الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي للعمل الجماعي في النادي؛ إدارة ولاعبين وجهازاً فنياً، والتركيز الشديد مع الحذر بعد الخسارة المريرة من الجزيرة، واعترف الرمادي رداً على سؤال «البيان الرياضي» بأنه تمنى فوز بني ياس في المباراة السابقة على الوحدة.

وقال إن هذا الوضع قابله احترام من جانب فريقه لمنافسه بني ياس، وظهر ذلك من خلال الأداء وتنفيذ التعليمات بإجادة تامة، حيث تم الحد من خطوة القوة الهجومية المعروفة في بني ياس الذي لم تتح له فرص حقيقية أمام المرمى باستثناء الهدف الذي سجله وفرصة في نهاية المباراة بينما أهدر عجمان فرصاً كثيرة.

وقلل الرمادي من ظاهرة إهدار السنغالي مامي تيام لبعض الفرص السهلة، وقال إن تيام برغم إهداره لهذه الفرص إلا انه يؤدي دوراً مهماً في التحرك وإزعاج دفاع المنافس، مما يتيح الفرص لزملائه لوضع بصمتهم في الناحية الهجومية، كما حدث من زميله النيجيري ستانلي الذي سجل هدف الفوز الغالي.

ومن جهته لم يخف الكرواتي كرونسلاف جورشيش المدير الفني لبني ياس حزنه للخسارة الأولى في الدوري، وقال إنه تحدث كثيراً مع اللاعبين بعد الفوز على الوحدة لعلمه ماذا يحدث عند الفوز في مباراة قوية وصعبة كمباراة الوحدة، منعاً للثقة الزائدة والمحافظة على التركيز، ولكن برغم ذلك تدنى مستوى التركيز ولم نقدم مباراة بالشكل المطلوب خصوصاً في اللعبات الثابتة، مشيراً إلى أن ما حدث جزء من حال كرة القدم، وقدم التهنئة لفريق عجمان الذي ركز بشكل جيد على المباراة.