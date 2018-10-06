بعثة «الأبيض» إلى برشلونة اليوم

المصدر: دبي- العوضي النمر

يتوجه منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى مدينة برشلونة الإسبانية اليوم، عن طريق مطار دبي الدولي، من أجل خوض آخر معسكر إعداد خارجي قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019» يشارك في المعسكر 28 لاعباً هم: علي خصيف، فارس جمعة، علي مبخوت، خلفان مبارك، خليفة الحمادي «الجزيرة»، خالد عيسى، إسماعيل أحمد، محمد أحمد، بندر الإحبابي، عامر عبدالرحمن، أحمد برمان، ريان يسلم «العين»، محمد برغش، محمد الشامسي، إسماعيل مطر، أحمد راشد، سلطان الغافري، سالم سلطان «الوحدة»، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل «شباب الأهلي»، محمود خميس، خليفة مبارك غانم «النصر»، خميس إسماعيل، علي سالمين «الوصل»، الحسن صالح «الشارقة»، فهد الظنحاني «بني ياس»، عمر عبدالرحمن «الهلال السعودي»، وغادر عبيد هبيطة مدير المنتخب إلى برشلونة، أمس، من أجل إنهاء الترتيبات الخاصة باستقبال وإقامة الأبيض في برشلونة.

ويلعب «الأبيض» في برشلونة مباراتين دوليتين وديتين أمام منتخبي هندوراس 11 الجاري، وفنزويلا 16 منه، وتقام المباراتان ضمن أيام «فيفا».

اجتماعات

وحرص الجهاز الإداري والفني لمنتخبنا ،الأيام الماضية على عقد عدد من الاجتماعات للوقوف على ترتيبات المعسكر واحتياجات المنتخب، ومتابعة الحالة الطبية للاعبين بالتنسيق مع الأندية، وحضر أعضاء الجهاز الفني عدداً من مباريات دوري الخليج العربي؛ للوقوف على الجاهزية البدنية والفنية للعناصر التي تم ضمها للقائمة.