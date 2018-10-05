الوحدة يتحفظ على القرارات التحكيمية لـ "الفار"

المصدر: البيان الالكتروني

ناشد نادي الوحدة اتحاد كرة القدم لاتخاذ خطوات متسارعة لتدريب وتأهيل الحكام بصورة أكبر، وذلك من أجل تحقيق أقصى استفادة من تطبيق تقنية الفيديو (VAR) خلال مباريات الموسم.

وأبدى الوحدة تحفظه على بعض الحالات التحكيمية، خاصة فيما يتعلق بالتأخير في القرارات التحكيمية نتيجة اللجوء إلى الفيديو، مما يؤدي إلى إهدار الوقت في المباريات، فضلا عن وجود قرارات اعتبرها النادي معاكسة في بعض الحالات.

وقال النادي في بيان رسمي اليوم: إن الوحدة يدعم الحكام المواطنين ويؤازرهم لتحقيق أعلى معدلات التوفيق والنجاح وتقليل الأخطاء إلى أقل معدل ممكن، وخصوصاً بعد تفعيل تقنية الفيديو ( VAR ) والتي يجب الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن لصحة القرارات التحكيمية.

وأضاف البيان: "لوحظ في الجولتين الأخيرتين بدوري الخليج العربي، وخاصةً مباريات نادي الوحدة، حيث تم الرجوع إلى تقنية الفيديو ومن المفترض أن نرى قرارات صحيحة وسريعة للحكام بعد استخدام تلك التقنية، إلا أن القرارات جاءت معاكسة لتلك الحالات، كما تفاجأنا أن التأخر في اتخاذ القرار لأكثر من المعدل الطبيعي، ما يدل على عدم الاستفادة بدرجة مقبولة من هذه التقنية، وأيضا عدم جاهزية الحكام على ما يبدو، ولذلك نناشد اتحاد الكرة بتأهيل أكبر للحكام ليصبحوا واجهة مشرفة لمسابقاتنا ولكرة الإمارات محليا وقاريا ودوليا".