«العميد» يتذوق حلاوة النصر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نجح فريق النصر في تحقيق فوزه الأول ونيل أول 3 نقاط، وذلك على حساب فريق دبا الفجيرة بنتيجة هدف دون مقابل، سجله اللاعب نيغريدو في الدقيقة 45 من عمر اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس على ملعب مكتوم بن راشد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، وبهذه النتيجة يتذوق العميد حلاوة الفوز الأول له في دورينا عقب أربع خسائر متتالية. كما ألحق عجمان أول خسارة بضيفه بني ياس بالفوز عليه 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، تقدم عجمان بهدف لحسن زهران في المرمى «ق 14»، وتعادل لبني ياس حسن المحرمي «ق 63»، قبل أن يتقدم عجمان عن طريق النيجيري ستانلي «ق 71».

وفي مباراة أخرى، اقتنص شباب الأهلي 3 نقاط غالية أمس، بالفوز على ضيفه اتحاد كلباء 2-1، على ملعب استاد شباب الأهلي بالعوير، تقدم الإيفواري جيوفاني جاي سيو لاتحاد كلباء في الدقيقة 25، وأدرك أيوفي التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 70، قبل أن يضع لوفانور، شباب الأهلي في المقدمة بهدف ثاني في الدقيقة 83.

وتستكمل بقية مباريات الجولة الخامسة من دورينا، بإقامة 4 مباريات، في الأولى يستقبل الظفرة على ملعبه باستاد حمدان بن زايد ضيفه الوصل عند الساعة الخامسة و25 دقيقة مساءً، ويتطلع فريقا الإمارات والوحدة إلى التعويض في مباراتهما الهامة في الخامسة و10 دقائق من مساء اليوم على الملعب الخضراوي برأس الخيمة.

وفي المباراة الثالثة، يستضيف الجزيرة نظيره الشارقة الليلة في الثامنة مساءً على ملعبه باستاد محمد بن زايد، وفي ختام الجولة، يستقبل الفجيرة على ملعبه في الثامنة مساءً، نظيره العين، في مباراة ستكون حساباتها مختلفة لكل فريق.