23 لاعباً في قائمة «أبيض الشباب» لآسيوية جاكرتا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني للشباب المقدمة من المدرب الفرنسي لودفيك باتيللي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً التي ستقام منافساتها للفترة من 18 أكتوبر إلى الرابع من شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا التي احتضنت في مايو الماضي مراسم القرعة وأسفرت عن وجود منتخب الإمارات ضمن المجموعة الأولى.

وضمت القائمة 23 هم: سالم خيري، أحمد فوزي (الجزيرة)، عمر بن سواف، راشد سالم (حتا)، يوسف علي المهيري، علي صالح، عبد الرحمن سالم، فارس خالد المرزوقي، سهيل عبد الله المطوع (الوصل)، سعود عبد الرحمن المهري، خالد محمد البلوشي (العين)، أحمد عبد الله جميل، عمر أحمد سالم، عيد خميس النعيمي، رائد رضا البلوشي، عبد الله عبد الرحمن النقبي (شباب الأهلي)، حمدان المنصوري، سلطان سعيد (الشارقة)، طحنون حمدان الزعابي، منصور إبراهيم الحربي، فهد محمد الحمادي (الوحدة)، ماجد راشد المحرزي، فهد باروت (اتحاد كلباء).

وأعضاء الجهاز الإداري والفني وهم: عبدالله علي الشامسي (مشرفاً) راشد عامر (مشرفا فنيا ) سالم اليعقوبي (مديراً) ليدوفيك باتيللي (مدرباً) ماجد سالم (مساعداً) فريدرك فرانسيس (مدرباً للياقة البدنية) يوسف الزعابي (مدرباً لحراس المرمى) الدكتور عبدالله بارون (طبيباً) ليوناردو سوزوكي (معالجاً طبيعياً) جورج بوقنار (مدلكاً) كريم طيارة، عبدالله حسن الياسي (منسقاً إعلامياً) هشام تيكنوين (مصوراً) فتحي سعد (مسؤولاً للمهمات).

وشهدت القائمة انضمام عدد من العناصر المؤثرة التي كان المنتخب قد افتقد وجودها خلال الفترة الماضية، حيث إن عودتهم تعزز صفوف «الأبيض الشاب» وتتيح للجهاز الفني الذي عمل خلال الفترة الماضية على خلق الانسجام بين المجموعة خيارات أكبر في وضع التشكيلة المناسبة التي سيخوض بها غمار النهائيات الآسيوية.

وتغادر البعثة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور غداً السبت لإقامة آخر المعسكرات التحضيرية للمشاركة في البطولة والذي سيتخلله خوض مباراتين وديتين ومنتخب ماليزيا المتأهل هو الآخر للنهائيات الآسيوية، حيث سيلعب ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية، الصين، وطاجيكستان.