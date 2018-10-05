تمهيدي أغلى الكؤوس يدشن موسم الهواة اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تنطلق عند الخامسة وعشر دقائق اليوم، مباريات تمهيدي كأس رئيس الدولة لأندية الهواة، وستكون البداية بمباراتين لحساب المجموعة الأولى، الأولى يستقبل فيها عصراً، فريق مسافي برأس الخيمة ضيفه العربي، وفي المواجهة الثانية سيكون ملعب الحمرية مسرحاً للقاء أبناء العمومة الحمرية ودبا الحصن في ديربي الإمارة الباسمة في تمام السابعة والنصف مساءً، على أن يخضع نادي خورفكان لراحة أسبوعية، وغدا تقام مواجهتان ضمن فرق المجموعة الثانية، في الأولى يلتقي الذيد بالعروبة بالمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة وفي اللقاء الثاني يستقبل حتا نظيره مصفوت في مواجهة مرتقبة، فيما سيخلد فريق التعاون للراحة.

نظام المسابقة

وكانت القرعة التي أجرتها لجنة المسابقات باتحاد الكرة بجامعة الإمارات في العين، وزعت الفرق العشرة إلى مجموعتين ضمت الأولى كلا من: الحمرية، خورفكان، مسافي، دبا الحصن، والعربي، فيما يتواجد بالمجموعة الثانية كل من: حتا، الذيد، العروبة، مصفوت، والتعاون، وتلعب التصفيات التمهيدية للكأس عن طريق الدوري من دور واحد، على أن يتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ 16 وبالتالي الانضمام لفرق دوري الخليج العربي لأندية المحترفين الـ 14 حالياً.

معسكرات خارجية

كما هو معروف فإن أغلب أندية الهواة استعدت للموسم الكروي الحالي 2018/2019 بالتوجه للمعسكرات الخارجية وأقامت أندية حتا ومسافي ومصفوت، معسكراتها بجمهورية مصر العربية، فيما توجه خورفكان إلى سلوفاكيا، وتوجه دبا الحصن والحمرية إلى ألمانيا، والذيد إلى صربيا، وتخللت فترة المعسكرات عدد من المباريات التجريبية حيث وقفت الأجهزة الفنية والإدارية على مستوى اللاعبين.

ولم تتمكن ثلاثة فرق من القيام بمعسكراتها الخارجية وهي العروبة والعربي والتعاون لأسباب مختلفة منها عدم توافر الإمكانات أو بسبب تغيير برمجة المسابقة، التي كان من المفترض أن تنطلق في سبتمبر الماضي، لكن لجنة المسابقات قررت تأجيلها لتبدأ اعتباراً من اليوم.

كوادر وطنية

وأبقت خمسة أندية على كوادرها الوطنية بدءاً من الذيد الذي ضرب مدربه محمد الطنيجي الرقم القياسي ببقائه للعام التاسع على التوالي، مشرفاً على فارس المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة فريق الذيد، كما تواجد سليمان البلوشي للعام الثاني في أروقة الحمرية، شأنه شأن بدر طبيب مدرب دبا الحصن، وهناك وليد عبيد مدرب مصفوت، ومحمد الرئيسي مدرب التعاون، وفيما يتعلق ببقية الأندية، فقد تعاقد نادي خورفكان مع الصربي ميلودراغ فيسينج ويتواجد مع العروبة البرازيلي سيرجيو، ويواصل المغربي إبراهيم بفود مسيرته على رأس الجهاز الفني لفريق مسافي، ويشرف العراقي جمال علي على تدريب فريق العربي، وفي أبرز الانتقالات ضم دبا الحصن اللاعب المخضرم محمد مال الله وتوجه سيف محمد نحو خورفكان، وعبد الله فرج إلى الذيد، وعلي ربيع للعروبة، والحارس نادر رجب الذي انتقل للحمرية.

ضربة بداية

من جانبه، أعلن سعيد المزروعي المشرف العام على فريق مسافي جاهزية فريقه لضربة البداية أمام العربي، لافتاً الى استفادة اللاعبين من المعسكر الخارجي بمصر، مشيراً الى ان طموحاتهم كبيرة في المنافسة بقوة في مباريات الكأس التي ستمهد نتائجها لنا الطريق وترفع من معنوياتنا للمنافسة على بطاقتي التأهل لدوري المحترفين وهو الهدف الأساسي الذي نسعى لتحقيقه مع نهاية الموسم الحالي.

بدروه، أكد سعيد الوتري المشرف على الفريق الأول للكرة بنادي دبا الحصن، أن اللاعبين على أهبة الاستعداد للقاء أبناء العمومة اليوم بملعب الحمرية، منوها بأن المدرب الوطني بدر طبيب بذل جهداً مقدراً مع اللاعبين خلال فترة المعسكر الخارجي وبعد العودة من ألمانيا ووصف مسابقة تمهيدي الكأس بالمهمة، لكنه كان يفضل العودة للنظام السابق والذي يطبق في معظم دول العالم بملاقاة فرق دوري المحترفين لفرق دوري الدرجة الأولى أو العودة لنظام كاس الاتحاد السابق المؤهل لدور الـ16 والذي توجد به ميزات مثل نيل الفريق الأول للدرع والمكافآت المالية والميداليات الذهبية والثاني أيضا نيله للفضية.