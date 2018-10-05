الإمارات والوحدة.. لقاء التعويض

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي ــ أبوظبي – محمد صادق

يتطلع فريقا الإمارات والوحدة إلى التعويض في مباراتهما المهمة في الخامسة و10 دقائق من مساء اليوم على الملعب الخضراوي برأس الخيمة ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الصقور المركز العاشر برصيد 3 نقاط فقط، فيما يقف العنابي رابعاً في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة بـ 9 نقاط. وتعرض فريق الإمارات للخسارة بهدفين لهدف أمام مضيفه الوصل في الجولة الرابعة، فيما تجرع الوحدة مرارة الخسارة الأولى له في الدوري على يد مضيفه بني ياس بأربعة أهداف لهدفين.

التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات، لفت إلى أن فريقه يبدو جاهزاً للمباراة مقارنة مع وضعه الصعب في المباريات السابقة نتيجة تعدد وتأثير الغيابات الكثيرة في صفوفه لاسيما على صعيد الرباعي الأجنبي، منوهاً إلى أن مباراة اليوم ربما تشهد ولأول مرة مشاركة الأجانب الأربعة في تشكيلة الصقور، معتبراً ذلك عاملاً مهماً لمصلحة فريقه.

مباراة مهمة

وشدد القادري على أن المباراة مهمة، لكنها واحدة من سلسلة مباريات كثيرة في الدوري، مشيراً إلى أن مَن يخش الهزيمة في مباريات كرة القدم، فليجلس في بيته ومشاهدة المباريات عبر شاشة التلفاز، مبدياً ثقته العالية في مقدرة فريقه على تحقيق المطلوب، معيدًا تأكيداته في أن الصقور يقدم مستويات طيبة في غالبية مبارياته الرسمية في الموسم الجاري، إلا أن سوء الطالع يلاحقه في عدم تحقيق النتيجة الإيجابية المطلوبة والتي تتناسب مع عطاء اللاعبين طوال تلك المباريات.

وأعرب القادري عن قناعته بأن فريق الإمارات لا يستحق الخسارة أمام الوصل في الجولة الماضية، منوهاً إلى أن الوحدة منافس قوي بغض النظر عن خسارته الثقيلة أمام بني ياس في الجولة الرابعة، مشدداً على أن التعويض سيكون حاضراً سواء لفريقه أو للوحدة، متوقعاً مباراة عالية المستوى من الطرفين.

تجاوز الكبوة

ومن أبوظبي يأمل الوحدة تجاوز الكبوة التي تعرض لها الجولة الماضية، بالخسارة الأولى له هذا الموسم أمام بني ياس، إذ يتطلع إلى العودة إلى سكة الانتصارات والمضي قدماً في مشوار المنافسة على لقب دوري الخليج العربي. وتراجع الوحدة إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، بعد أن توقف رصيده عند 9 نقاط من 3 انتصارات، ولا بديل أمامه اليوم سوى الفوز والعودة بالنقاط الثلاث لتفادي الابتعاد عن فريقي الصدارة الشارقة والعين. ويعزز صفوف الوحدة عودة حمدان الكمالي إلى خط الدفاع، فيما يدخل الفريق المباراة بقائمة مكتملة من دون غيابات أو إصابات، وبمعنويات عالية خاصة بعد اختيار 6 لاعبين من العنابي في قائمة المنتخب الوطني.

ردة فعل

وأبدى المدير الفني للفريق الروماني لورينت ريجيكامب ثقته في ردة فعل قوية من جانب اللاعبين لتعويض الخسارة الأخيرة، وضرورة التعامل بصورة أفضل من الناحية الذهنية خصوصاً وأنه تحدث مع اللاعبين على أهمية علاج الأخطاء، وأن الفريق مطالب بأن يكون أكثر جاهزية لكي يتمكن من تحقيق الفوز.

وأكد ريجيكامب على صعوبة المباراة رغم تفوق الوحدة على الإمارات في مواجهاتهما معاً الموسم الماضي كون المنافس سيخوض اللقاء بإصرار عال وسعياً نحو الفوز، مشيراً إلى أن الفريق يدخل المباراة بقائمة مكتملة وهو أمر يصب في مصلحة الفريق، ولا يهم من يشارك منذ البداية وإنما الأهم الدفع بالعناصر الأكثر جاهزية.

وعلق ريجيكامب على اختيار 6 لاعبين من الوحدة لقائمة المنتخب الوطني، في معسكره المقبل في مدينة برشلونة الإسبانية قائلاً:بالطبع هذا الأمر يسعدني، وفخور بأن يتواجد في الوحدة هذا العدد من اللاعبين الدوليين، وهو ما يدل على أن العمل الذي نقوم به مع الفريق جيد وإيجابي، كما أن هؤلاء اللاعبين لديهم قدرات عالية وأتمنى أن يشاركوا بصفة أساسية مع المنتخب.