الجزيرة والشارقة.. مواجهة الكبار

المصدر: أبوظبي- محمد محسن - الشارقة - عماد إبراهيم

يستضيف فريق الجزيرة الأول لكرة القدم، نظيره الشارقة الليلة في لقاء الكبار، وذلك في الثامنة مساء على ملعبه باستاد محمد بن زايد، في الجولة 5 لدوري الخليج العربي.

ويخوض صاحب الأرض المباراة المهمة، وفي رصيده 10 نقاط، جمعهم من 3 مباريات فوز، وتعادل وحيد، وضعه في الترتيب الثالث، في المقابل، حقق الشارقة العلامة الكاملة بـ 12 نقطة، متصدراً الترتيب، ويعي صاحب الأرض، أهمية هذه المباراة أمام فريق بحجم الشارقة، لم يخسر خلال الجولات الأربع للدوري، ولذلك تدارك الحاجز النفسي بتوديعه لكأس زايد أمام النصر السعودي 4-1، وكان التركيز في الحصص التدريبية على كيفية الفوز، وعدم إهدار النقاط على ملعبه، حيث استطاع بني ياس الخروج من ملعب محمد بن زايد بالتعادل، والجزيرة كامل العدد أمام الملك، وتعافى صانع ألعاب الفريق خلفان مبارك من الإصابة الطفيفة.

فريق متطور

من جانبه، أكد مدرب الفريق مارسيل كايزر، أن فريقه تجاوز مرحلة الخسارة في كأس زايد للأندية الأبطال، والآن يتطلع إلى خوض مباراة يتوقع لها الصعوبة أمام متصدر قائمة الترتيب، مشيراً إلى أن المنافس فريق متطور، يلعب كرة هجومية، والفريقان لم يخسرا في الدوري.

وأضاف: أتمنى أن تكون المباراة هجومية، حتى يستطيع المشجعون الاستمتاع، ولخلق مزيد من الإثارة والسخونة، وفريقي جيد في هذه الناحية، ولا أستطيع أن أتحدث بالنيابة عن الشارقة، لكن من خلال أدائهم، أعتقد أنهم يلعبون بأسلوب هجومي، ويقدمون كرة جميلة.

وتابع: لعبنا بشكل جيد أمام النصر في الرياض، قياساً على المباراة الأولى في أبوظبي، وفي نهاية الأمر، المهارات الفردية هي التي حسمت المواجهة عن طريق المغربي نور الدين مرابط، أداؤنا في تلك المباراة أمام فريق تصدر الدوري السعودي، كان جيداً للغاية، ومطمئن بأننا سنؤدي بشكل جيد في الاستحقاقات المقبلة.

الشارقة جاهز

ويدخل فريق الشارقة مواجهة اليوم متصدر الترتيب العام لدوري الخليج العربي برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة، وكشف مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري، عن جاهزية فريقه لمواجهة الجزيرة اليوم، وموقف الغيابات في صفوف فريقه، كما كشف عن رؤيته للمباراة، وفريق الجزيرة الذي وصف خط هجومه بالقوي، مشدداً على ضرورة اللعب بتوازن، لمن أراد الخروج بنقاط المباراة، ومؤكداً اكتمال صفوف لاعبيه للمباراة، والتي لا يغيب عنها أي لاعب في تشكيلة فريقه بالإيقاف أو الإصابة، ثم انتقل للحديث عن منافسه في المباراة فريق الجزيرة، وقال: «هذه مباراة مهمة وصعبة، حيث نلعب ضد أحد الفرق المرشحة للقب، والذي تحوي تشكيلته مجموعة من اللاعبين المميزين، سواء على مستوى المواطنين أو الأجانب، ومواجهتهم أمر صعب بكل تأكيد».

هجوم قوي

أجاب العنبري عن سؤال حول رؤيته لفريق الجزيرة وخط هجومه، وقال «الجزيرة فريق قوي هجومياً بصورة كبيرة، ويمتاز الفريق بتألق اللاعبين المواطنين في بعض الأحيان أكثر من الأجانب»، وأضاف «المباراة ستكون صعبة بالنسبة للفريقين، ونحن مطالبون بتركيز عالٍ في هذه المباراة، لأنها من المباريات التي تؤثر فيها تفاصيل أو جزئيات صغيرة»، وتمنى العنبري أن يؤدي فريقه المباراة بشكل جيد، ومن ثم الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

ولفت العنبري إلى أن الانضباط هو الطريق لتحقيق الفوز، باعتبار المباراة تُلعب في ملعب الجزيرة، إضافة للقوة الهجومية الكبيرة التي يتميز بها الفريق.

وقال «يجب على من يريد الخروج بالنقاط، اللعب بحرص على الجانب الدفاعي»، قلل العنبري من تأثير ضغوط الفوز في المباريات السابقة «اللاعبون الآن لديهم روح الفوز، والأجواء الجماهيرية والحضور الكبير في المباريات، يشكل دافعاً قوياً لهم، وهم يعرفون أن تقدم الفريق وتحقيقه الفوز، يسلط مزيداً من الأضواء، ويزيد من الاهتمام الإعلامي».

طموح



ليوناردو: نسعى لتقديم مباراة ممتعة

أكد البرازيلي ليوناردو مهاجم الجزيرة، أن طموحه مع زملائه اللاعبين هو أن يقدموا مباراة بفنيات عالية حتى تستمتع جموع الجماهير التي ستأتي لمتابعة اللقاء وتشجيعهم، ومن ثم الفوز بنقاط المباراة، وهو الهدف الأول بكل تأكيد رغم صعوبة اللقاء الذي يجمعهم مع متصدر ترتيب الدوري، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين في حالة بدنية عالية، وأيضا في قمة التركيز الذهني، ولديهم حماس كبير لمواجهة الشارقة، ولا شك أن فريق الشارقة يقدم كرة جميلة منذ بداية الموسم، ويتشابه مع الجزيرة في أن كلا الفريقين لم يخسر منذ انطلاقة الدوري. وأوضح ليوناردو أنه لا يهمه التسجيل بصفة شخصية، بقدر فوز فريقه فالجميع فريق واحد، هدفه تحقيق الانتصارات.

اهتمام



عبد الله غانم: سنتعامل بجدية مع هجوم قوي

أكد عبد الله غانم اهتمامهم كلاعبين بمباراتهم أمام الجزيرة اليوم، منوهاً بجاهزية اللاعبين لخوض المباراة، كما كشف عن سر تألق الشرقاوي في المباريات الماضية، وشدد على ضرورة احترام الجزيرة والتعامل بجدية مع خط هجومه القوي، موضحاً أنهم يعلمون أهمية المباراة وضرورة بذل الجهد فيها، وأضاف: «نعلم أهمية المباراة وبذلنا قصارى جهدنا خلال التدريبات وجاهزون للمباراة».

ووصف اللاعب منافس الشارقة في المباراة بالفريق المحترم، وقال «الجزيرة فريق محترم ومنظم وقوي هجومياً ويمتلك عناصر ممتازة سواء مواطنين أو أجانب، وندخل اللقاء بجدية للخروج بنتيجة إيجابية»، وعن استعداداتهم الخاصة للمباراة قال «نستعد لكل مباراة حسب ظروفها وبالتركيز العالي وتطبيق تعليمات المدرب».