الفجيرة والعين.. حسابات مختلفة

المصدر: الفجيرة: محمد فضل ــ العين: طلحة عبد الله

يستقبل الفجيرة على ملعبه في الثامنة مساء، نظيره العين، في مباراة ستكون حساباتها مختلفة لكل طرف، وتأتي في خاتمة مباريات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، فالفجيرة صاحب الأرض، يسعى لمصالحة أنصاره، بعد هزيمته قبل أيام أمام الشارقة بثلاثية نظيفة، جعلت الفريق يتراجع للمركز التاسع برصيد أربع نقاط، وتناسى رجال المدرب التشيكي إيفان هاشيك المدير الفني للذئاب هزيمة الملك، وعادوا للتدريبات بروح عالية، خصوصاً أنهم على علم بأن مواجهة اليوم لا تقل أهمية عن سابقتها، خاصة أن العين القادم للساحل الشرقي لأول مرة هذا الموسم، يسعى بالتأكيد للحفاظ على مركز الصدارة بجانب الملك، وتجنُّب الهزيمة، ويطمح لاعبو الفجيرة إلى تحقيق المفاجأة وإلحاق الهزيمة الأولى بالزعيم هذا الموسم، ويعود آخر فوز للفجيرة على العين قبل موسمين، عندما تمكن الفجيرة من إلحاق الهزيمة بثلاثية على العين في آخر مباراة جمعت الفريقين موسم 2016-2017، ولذلك ربما تفوح من مباراة اليوم بين الفريقين رائحة الثأر.

التركيز والصمود

أكد التشيكي إيفان هاشيك مدرب الفجيرة، أن مباراة اليوم تطلب الصمود والقتال طوال الـ 90 دقيقة، لافتاً إلى أن العين يُعَد من الفرق الكبيرة والمرشحة للاحتفاظ باللقب، ولذلك سنعمل له ألف حساب.

وقال: طالبت اللاعبين بضرورة التركيز بنسبة تفوق المئة في المئة، مشيراً إلى أن الأخطاء يجب أن تتلاشى، وأن يكون كافة لاعبي الفجيرة بكامل حضورهم الذهني والبدني، وأشار المدرب إلى أنهم يحترمون العين في الفجيرة، لكننا عازمون على حرمانهم من النقاط، ولن نفرِط في احترام الفريق الضيف لتلك الدرجة التي تنسينا الهدف الذي نلعب من أجله، وهو الإبقاء على النقاط، وضرورة تحقيق نتيجة الفوز.

وقال المدرب إنه يفكر في إحداث مفاجأة سيكشف عنها في حينها، مبدياً تحفظه في الكشف عن الخطة التي سيلعب بها اليوم، وقال مداعباً الصحافيين: ربما ألعب بخمسة مهاجمين اليوم. كما تحفّظ على ذِكر القائمة التي سيبدأ بها المباراة أو الكشف عن الغيابات، لافتاً إلى أن كوسوكو ربما يكون جاهزاً أو غير ذلك.

تحضيرات العين

وفي دار الزين، أنهى العين تحضيراته بمران أخير، أجراه أمس على ملعبه باستاد خليفة بن زايد، قبل أن يغادر لمواجهة الفجيرة وهو في كامل جاهزيته الفنية البدنية والذهنية، بعد أن وقف المدرب الكرواتي زوران ماميتش خلال الحصة التدريبية على الأخطاء والسلبيات التي صاحبت أداء اللاعبين أمام شباب الأهلي، خصوصاً في شوط اللعب الثاني.

وأكد الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين، أن فريقه جاهز لمواجهة اليوم، وهو يسعى للاستمرار في حصد النقاط، واللاعبون يعرفون ما المطلوب منهم في اللقاء، مع إدراكهم أن المهمة لن تكون سهلة، لأن صاحب الأرض سيعمل بكل قوته من أجل تعويض خسارته السابقة، وإحداث المفاجأة اليوم أمام العين، وقال: عمدنا عقب مباراتنا بالجولة السابقة، على ترتيب أوضاع الفريق، بعد المستوى الذي ظهر به في الشوط الثاني من اللقاء، وقد أصبح العين في كامل جاهزيته اليوم.

اكتمال الصفوف

وأوضح المدرب الكرواتي أن فريقه سيدخل المباراة مكتمل الصفوف، وسيعمل بقوة من أجل تعزيز انتصاراته السابقة، في إطار حملة الدفاع عن لقبه، وأوضح أن الأندية الكبيرة التي ظلت تحقق البطولات وتحظى بالرعاية السامية والدعم السخي، وتقف خلفها قاعدة عريضة، تتعرض لبعض العراقيل من أعداء النجاح، غير أن ذلك لن يثنيهم عن العمل بقوة وتركيز، من أجل متابعة هذه النجاحات. ورفض زوران التعليق على التصريحات التي أدلى بها لاعب الفريق السابق عمر عبد الرحمن أخيراً، وقال: ليس لدي أي تعليق على اللاعب، وما يقوله لأنه حالياً يلعب في فريق آخر.

ثقة

محمد خلفان: صدارة العين لا تخيفنا

أكد مهاجم الفجيرة محمد خلفان أن قوة وصدارة العين للدوري حتى الآن لا تخيفهم كونهم لاعبين، مشيراً إلى أنه لا يوجد بين زملائه اللاعبين أي تخوف من مواجهة اليوم، والتي سندخلها بمعنويات عالية. وقال: أعتقد أن قائمة العين تضم 11 لاعباً ونحن أيضاً بنفس العددية، لذلك لا أرى أفضلية لأحد على الآخر.

وأضاف محمد خلفان أن ترتيب الفجيرة الحالي في جدول الدوري وهو التاسع بأربع نقاط، لا يمثل لهم مصدر قلق في النادي، خصوصاً أن المسابقة لا تزال في بدايتها، وأشار إلى أن العين عندما يواجه الفجيرة دائماً ما يعانى، وسبق أن حققنا عليهم الفوز في آخر مباراة دوري بين الفريقين، وأتمنى أن نكرر ذات السيناريو اليوم.

جهود

برمان: المهمة لن تكون سهلة أمام الفجيرة

يعتقد لاعب متوسط ميدان العين الشاب، أحمد برمان، أن مهمة فريقه لن تكون سهلة في مواجهة اليوم أمام الفجيرة، خصوصاً بعد الخسارة التي مني بها الأخير في الجولة الماضية أمام الشارقة بثلاثة أهداف، وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود والقتال في أرضية ملعب المباراة، من أجل تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، مع الاحترام لطموحات الفريق المنافس، وقال: الفجيرة فريق طموح، ويضم في صفوفه لاعبين متميزين، وسيعمل من أجل تعويض خسارته السابقة، ولكننا عازمون على إظهار أفضليتنا ويتوجب علينا تنفيذ خطط المدرب وتوجيهاته.

وعما إذا كان يرى أن أدواره تقلّصت في وسط الملعب في ظل وجود عامر ومحمد عبد الرحمن، قال برمان: «إنهم أسرة واحدة في العين، ويسعون من أجل هدف واح».