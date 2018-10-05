الظفرة والوصل.. تباين الدوافع

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى، دبي - إيهاب زهدي

يستقبل الظفرة على ملعبه باستاد حمدان بن زايد ضيفه الوصل عند الساعة الخامسة و25 دقيقة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 5 من دوري الخليج العربي، في مباراة تختلف فيها دوافع كسب النقاط الثلاث، مع توفر رغبة الفوز لدى كل فريق. جاءت بداية الظفرة بعكس التوقعات وتعرض لأربع هزائم في الجولات الماضية مع إخفاقه في إقناع أنصاره بمستواه الفني، ليبقى من دون رصيد في المركز الأخير، الشيء الذي يجعله حريصاً على تحقيق فوزه الأول اليوم ومحاولة الهروب مبكراً من ذيلية المنافسة، بينما جاءت بداية الوصل أقل من طموح قاعدته الجماهيرية، بفوزه في مباراتين وتعادله في مباراة وخسارة واحدة، واضعاً في رصيده 7 نقاط بالترتيب السادس لكن طموحه التقدم والمنافسة على التتويج باللقب ما يمنحه رغبة قوية في كسب كل المواجهات.

ثقة في اللاعبين

من جانبه قال الصربي رازوفيتش إنه ما زال يثق في قدرات لاعبيه رغم الهزائم التي تعرض لها الفريق، وأضاف: نحن في وضع صعب ونتعرض لضغوط طبيعية لا تخلو منها كرة القدم لكنني تعودت على عدم الاستسلام والقتال حتى النهاية، ونحن ما زلنا في بداية المشوار وبالقليل من الجهد يمكن أن نضع الفريق في مساره الصحيح، نحتاج فقط إلى فوز واحد وبعدها الوضع سيكون أفضل بكثير، لأن استمرار الهزائم يزيد علينا الضغوط. وأظهر المدرب الصربي تفاؤلاً كبيراً بإمكانية الفوز على الوصل، ذاكراً أن فريقه يضم عناصر متميزة ويمكنهم التفوق على الخصم وكسب أول 3 نقاط في الدوري.

طموح الفوز

يدخل الوصل إلى المباراة، منتشياً بتأهل إلى الدور ثمن النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال، وفي رصيده 7 نقاط جمعها في الدوري، من الفوز في مباراتين، والتعادل مباراة، وخسارة مباراة، ليحتل المركز السادس، ويحدوه الطموح إلى حصد النقاط الكاملة من لقاء الظفرة، سعياً إلى الدخول إلى المربع الذهبي للمسابقة. وأكد الأرجنتيني غوستافو كونتيروس مدرب الوصل، أهمية لقاء الظفرة، وأشار إلى الإصابات الكثيرة التي يعاني منها لاعبو فريقه، وقال: «لدينا بعض الغيابات بسبب الإصابات، وللأسف الشديد الإصابات تطاردنا منذ بداية الموسم، وأتمنى أن نتمكن من استشفاء جميع اللاعبين المصابين، لأنها مباراة مهمة بالنسبة لنا».

تحسين الأداء

أضاف كونتيروس: «رغم الصعوبات الموجودة بسبب الغيابات والإنذارات والمباريات المتتالية، إلا أننا نركز على تحسين الأداء، وتصحيح الأخطاء مع اللاعبين، وفي المقابل، أعلم أن الوصل لم يحقق الفوز على الظفرة في ملعبه منذ فترة، وهي فرصة لنا أن نقدم مباراة جيدة، وأن نحقق الفوز، لأنها مهمة بالنسبة لنا». عن رأيه في خسارة الظفرة لجميع مبارياته، وتأثيره على مواجهته مع فريقه الوصل، قال: «كل مباراة لها ظروفها المختلفة، إذ إن الظفرة في إحدى المباريات كان بإمكانه الفوز إذا تم احتساب ركلة جزاء له، كما أنه في مباراته الأخيرة، قدم مباراة جيدة، وبالتأكيد بالنسبة لنا، ستكون مباراة اليوم مغلقة».