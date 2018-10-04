أبناء المواطنات والمقيمون يشعلون انتقالات «الميركاتو»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

القرار التاريخي بالسماح لفئات أبناء المواطنات، وحملة جواز السفر، ومواليد الدولة والمقيمين، بالمشاركة في المسابقات الرياضية بالدولة، جاءت نتائجه الإيجابية مبكراً، ليشعل أجواء فترة الانتقالات الصيفية لكرة القدم، التي أغلق بابها أول من أمس.

وبالفعل استفادت أندية دوري الخليج العربي للمحترفين الـ14، حيث قامت بتسجيل 77 لاعباً في كشوفات الفريق الأول وفريق 21 سنة، في الفئات الأربع، فيما قيدت أندية دوري الدرجة الأولى 14 لاعباً في الفئات نفسها، في كشوفات الفريق الأول، ليصل العدد الإجمالي المقيد في مراحل الفريق الأول و21 سنة إلى 91 لاعباً.

شهدت صفوف الفريق الأول لأندية المحترفين تسجيل 4 لاعبين في فئة أبناء المواطنات، ولاعب واحد «حملة جواز السفر»، و11 لاعباً «مواليد الدولة»، و4 لاعبين في «المقيمين»، كما شهدت كشوف الفريق الأول لأندية الدرجة الأولى تسجيل لاعبَينِ في فئة أبناء المواطنات، و3 لاعبين في حملة جواز السفر، و6 لاعبين في فئة مواليد الدولة، و3 لاعبين في فئة اللاعبين المقيمين.