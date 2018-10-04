شباب الأهلي والظفرة في نهائي كأس الصالات اليوم

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

تشهد صالة نادي الشارقة في السابعة والنصف من مساء اليوم المباراة النهائية بين فريقي شباب الأهلي والظفرة على كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، أولى مسابقات الموسم، وأكد عمران عبدالله النعيمي أمين السر العام للجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات ومشرف عام المسابقات اكتمال التحضيرات الخاصة لختام النسخة العاشرة للبطولة بين فريقي شباب الأهلي دبي بطل نسخة 2016 والظفرة بطل نسخة 2017.

وقال عمران عبدالله إن صالة نادي الشارقة الرياضي جاهزة لاستقبال المباراة وضيوف مسك الختام الذي سيكون برعاية كريمة من الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأضاف أن اللجنة التنفيذية لكرة الصالات وجهت الدعوة إلى قادة العمل الرياضي في الهيئة واتحاد الكرة والمجالس الرياضية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية المنضوية تحت لواء اللجنة التنفيذية للعبة، وتمنى عمران عبدالله التوفيق إلى الفريقين وطاقم التحكيم في تقديم مباراة تليق بسمعة وتطور اللعبة، وقال: سعادتنا اليوم كبيرة للغاية كون اللعبة تبدأ في إنهاء العقد الأول من عمرها المديد، وقال لا يسعنا في هذا المقام سوى أن نرفع الشكر والعرفان إلى مؤسس اللعبة أحمد ناصر الفردان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وأول رئيس للجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات الذي وضع حجر الأساس لهذه اللعبة إلى أن أصبحت من الألعاب التي يشار إليها بالبنان.

استضافة

وعلى جانب آخر تقدم اتحاد الإمارات لكرة القدم بطلب للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاستضافة تصفيات آسيا للشباب خلال ديسمبر المقبل بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية مع اتحاد الكرة ظهر أمس، وترأس وفد اللجنة عبدالملك جاني رئيس اللجنة ونائبه خميس الشامسي وعمران النعيمي أمين السر العام، وجرى الاجتماع بحضور إبراهيم النمر الأمين العام المساعد وأعضاء اللجنة الفنية بالاتحاد والمكتب القانوني، وتم الاتفاق على تقديم طلب باستضافة وتنظيم تصفيات آسيا للشباب في ديسمبر المقبل وستكون في صالة الفجيرة، وتم الاتفاق على أن يكون الحضور الإماراتي قوياً في كل المحافل الإقليمية والدولية وستكون التصفيات بمشاركة منتخبات غرب آسيا، وتضم مجموعة الإمارات منتخبي البحرين والعراق والمجموعة الثانية تضم الكويت ولبنان والسعودية.

وعلى خط آخر اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم مباريات منتخب الصالات في أيام الفيفا على صالة نادي اتحاد كلباء مع منتخبات عمان والسعودية أيام 9 و10 أكتوبر ومع السعودية 12 و13 أكتوبر الجاري، وأشاد عبدالملك جاني بالخطوة وقال المرحلة المقبلة ستكون هي مرحلة المنتخبات الوطنية وإن بطولة آسيا للشباب محطة من محطات عمل اللجنة للارتقاء باللعبة.