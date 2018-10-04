غضب عيناوي وجماهيري على عموري

المصدر: Ⅶ العين - البيان الرياضي

أثارت التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها عمر عبد الرحمن لاعب العين السابق والهلال السعودي الحالي، في حواره مع الزميل حسن حبيب بقناة دبي الرياضية، والتي أذيعت أخيراً، ضمن برنامج «الجماهير»، لغطاً وجدلاً كبيرين، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً من جانب جماهير نادي العين التي اعتبرت تصريحات اللاعب معيبة في حق النادي، الذي تربى وكان له الفضل الأكبر فيما وصل إليه، وقادت جماهير نادي العين حملة هجوم واسعة على اللاعب عموري وطالبته باحترام مؤسسة نادي العين الذي طالما كان له الفضل على كرة القدم الإماراتية، وهو يقدم للمنتخبات الوطنية أفضل اللاعبين، فضلاً عن تحقيقه لأكثر من إنجاز خارجي، رفع به علم الإمارات عالياً، على نحو ما فعله في وقت سابق من عام 2003، عندما حصل الزعيم على لقب دوري أبطال آسيا، ووقتها لم يكن عموري لاعباً في العين، كما دافع الجمهور العيناوي عن رئيس مجلس إدارة النادي غانم الهاجري، الذي كان أغلب حديث عموري منصباً عليه، بإطلاق هاشتاق «كلنا غانم الهاجري».

شخصنة العام

وأدلى عمر عبد الرحمن لبرنامج الجماهير بقناة دبي الرياضية، بأحاديث اعتبرتها جماهير العين، إفشاء لخلافات داخلية وفيها كثير من شخصنة الشأن العام، فضلاً عن تطاول غير لائق على النادي ممثلاً في مجلس إدارة شركة الكرة برئاسة غانم الهاجري، وقال عموري إن نادي العين وقف ضد رغبته في الاحتراف الخارجي وأخفى عنه عدداً من العروض التي وصلته من أندية أوروبية، مشيراً إلى أن إدارة شركة الكرة برئاسة غانم الهاجري أهملته ولم ترد عليه بعد أن دخل فترة الشهور الستة قبل أن يصبح حراً، كما تحدث عن عدم تقدير الجماهير للاعب كرة القدم في الإمارات على عكس الحال في المملكة العربية السعودية، حيث تطلب منه الجماهير التقاط الصور التذكارية.

غضب كبير

لم تقتصر ردة الفعل الغاضبة على جماهير العين ومحبيه فقط بل كانت أبرزها هي ما خرج من المملكة العربية السعودية وتحديداً تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، الذي طالب نادي الهلال بمحاسبة اللاعب عموري بسبب ما قاله من تصريحات مسيئة ضد نادي العين وقال في تغريدة على حسابه بتويتر، «غير مقبول ما صرح به اللاعب عمر عبدالرحمن (عموري) في قناة دبي، أرجو من إدارة الهلال اتخاذ اللازم لضبط هذه التصريحات، فليس مقبولا التجاوز على نادي العين الشقيق»، بينما انبرت جماهير الهلال كالعادة للدفاع عن عموري، مثمنين حديثه بأنه اختار الهلال على حساب الغريم التقليدي النصر.

غرور وتعال

وفي تصريحات أدلى بها خصيصاً لـ «البيان الرياضي»، عبر سالم جوهر كابتن نادي العين والمنتخب الوطني السابق والحاصل مع الزعيم على العديد من البطولات الداخلية والخارجية وأبرزها دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عن امتعاضه وغضبه من تصريحات عموري، مؤكداً أن العين أكبر من أي لاعب ولا يجوز التطاول عليه، وأوضح أنه لولا العين لما عرف أحد عموري وقد جاء إلى الزعيم العديد من النجوم المواطنين والأجانب ورحلوا عنه وبقي العين شامخاً وكبيراً، واعتبر أن ما أدلى به عموري على هذا الكيان الكبير ينم عن عدم تقدير لقادته وجماهيره العريضة، وقال (اسمحوا لي فقد أعطيتم اللاعب أكثر من حجمه).

وغرد الكاتب الصحافي العيناوي المعروف عوض بن حاسوم الدرمكي ملمحاً إلى أن عموري سقط من قلب العيناوي في تغريدة قال فيها، «ليس أسوأ مِن سقوطك من القلب إلا أن تسقط من العين!»، وأضاف في تغريدة أخرى، «علمتني الحياة أمرين.. أن لا أحرق كل الجسور مع الناس حتى لو رحلت دون نيّة عودة! وأن لا أقبل أن يجعلني أحد (جسراً) لتصفية حساباته مع الآخرين!».

سحابة صيف

طالبت بعض الجماهير بعدم تصعيد الأمور وتحطيم الود بين اللاعب وفريقه السابق، باعتبار أن عموري واحد من أبرز نجوم الكرة الإماراتية، ولا يمكن تجاهل ما قدمه في الفترة الماضية مع الأبيض والزعيم وتحقيق بطولات وألقاب عديدة، مؤكدين أن هذا الخلاف هو مجرد سحابة صيف ستنقشع بعد مشاركة عموري في أول مباراة مع الأبيض استعداداً للاستحقاقات القادمة.

جماهير العين تفند مزاعم عموري

ردت الجماهير العيناوية على مزاعم عموري التي أوضح فيها أنه لم يجد التقدير بنادي العين، وفندتها بالعديد من الشواهد أبرزها لوحة تيفو تحمل صورته وكتب عليها عبارة (المايسترو)، كما تداولت تصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، وهو يدافع فيها بشراسة عن عموري إبان أحداث خليجي الكويت الأخيرة، بعد إهداره لركلة الجزاء الشهيرة، وما تعرض له من هجوم به الكثير من التمليحات التي أوضحت تقصيره واستهتاره مع آخرين، قبل أن يتصدى غانم الهاجري للحملة والدخول في صراع مع وسائل الإعلام المحلية دفاعاً عن لاعب الفريق، فضلاً عن سوابق أخرى عديدة تؤكد التقدير الكبير الذي كان يحظى به اللاعب بنادي العين.

اعتذارك لا يفيد

رغم أن عموري اعتذر لإدارة وجماهير نادي العين في تغريدة قال فيها (العين وإدارته وجماهيره في القلب، ولا يمكن أن أقلل من ناد عملاق مثل البنفسجي الذي لن أنسى أفضاله علي... وأعتذر لهم عن أي إساءة فهمت في حديثي لقناة دبي)، إلا أن ذلك لم يشفع له، وبدا أنه أحرق كل الجسور التي تربطه بقلوب العيناوية.