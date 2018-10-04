3 مباريات في جولة دورينا الخامسة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي اليوم انطلاقتها بثلاث مباريات، عند الخامسة والربع مساءً.

وعلى استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان تنتظر عجمان مهمة صعبة عندما يستضيف منافسه بني ياس، وتكمن صعوبة المهمة للفريق «البرتقالي» من واقع نتائجه في آخر 3 مباريات، كما يواجه شباب الأهلي ضيفه اتحاد كلباء على ملعبه بالعوير، في الخامسة والربع أيضاً، في مباراة مفصلية شعارها الفوز فقط، بعدما خسر الفريق 3 مباريات من لقاءاته الأربعة التي خاضها حتى الآن في المسابقة، وهو ما دفع مدربه التشيلي سييرا، إلى رفض حتى نتيجة التعادل في مواجهة اليوم.

وفي المباراة الثالثة، يستضيف استاد مكتوم بن راشد في منطقة الممزر مباراة النصر وضيفه دبا الفجيرة في الساعة الثامنة مساءً، ويتطلع العميد إلى استعادة نغمة الانتصارات المفقودة منذ الموسم الماضي، والخروج من عنق الزجاجة، بعد تذيُّله الترتيب عند المركز الثالث عشر بلا نقاط، فيما يخوض «النواخذة» المواجهة في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.