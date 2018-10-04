علي حمد: 14 طاقم تحكيم آسيوياً جاهزون لـ«الفار»

المصدر: Ⅶ دبي - العوضي النمر

كشف علي حمد عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، النقاب عن جاهزية 14 طاقم تحكيم خاصاً بتقنية الفيديو «فار»، للمشاركة في إدارة نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات خلال يناير المقبل، بعد أن قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا من أجل تطوير اللعبة، عبر تطبيق نظام الفيديو المساعد خلال نهائيات كأس آسيا، والتي تنطلق بعد 100 يوم.

كوادر جاهزة

وقال علي حمد إن الاتحاد الآسيوي لديه 9 أطقم جاهزة، بعد تأهيلهم بشكل جيد، خلال الفترة التي سبقت مونديال روسيا، وهؤلاء نالوا التدريب الكافي من خلال الدورات المكثفة التي نظمتها لجنة الحكام الدولية، وهذه الأطقم من الإمارات والسعودية وكوريا الجنوبية والصين وأستراليا، أوزبكستان وإيران والبحرين واليابان، بالإضافة إلى الأطقم الذي سيتم اختيارها من البطولة الآسيوية، فيما يوجد تعاون بين الاتحاد الآسيوي ونظيرة من الكونكاف، ويمكن الاستعانة بطاقم من الحكام المختصين في تقنية الفيديو، في إطار اتفاقية التوأمة بين الاتحادين، وبذلك يكون لدينا أطقم مختصة في تقنية الفيديو، جاهزة للتطبيق خلال نهائيات آسيا.

موافقات مهمة

وأضاف علي حمد قائلاً، إن الآسيوي حرص على نيل موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم والمجلس الدولي لكرة القدم «IFAB»، وكذلك التشاور مع دائرتي المسابقات والحكام، ونيل موافقة المكتب التنفيذي على تطبيق نظام الفيديو المساعد في نهائيات كأس آسيا 2019، ونحن في انتظار التأكيد النهائي على استكمال الاستعدادات الخاصة لتطبيق النظام، الذي من شأنه أن يسهم في زيادة إنجاح منافسات البطولة، بعد أن نجح التطبيق في نهائيات كأس العالم الماضية.

التشاور متواصل

وكشف علي حمد، النقاب عن استمرار التواصل داخل الاتحاد الآسيوي، من أجل إقرار شكل التطبيق الميداني لتقنية الفيديو، من حيث المفاضلة بين التطبيق من الدور الأول، وهذا المقترح يواجه بعض الصعوبات، في ظل مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى، أو التطبيق بداية من الدور الثاني، بعد أن يتقلص عدد الفرق المشاركة، وخلال الفترة المقبلة، سوف تتضح الصورة تماماً.

وعن سر تراجع الآسيوي عن قراره بعدم الاستعانة بتقنية الفيديو من قبل، معتمداً على الحكم الإضافي، يقول علي حمد: لا يوجد تراجع، الاتحاد الآسيوي وضع ميزانيتين تقديريتين، خلال اجتماعات مايو الماضي، واحدة خاصة بمشاركة الحكم الرابع، وأخرى بتطبيق تقنية حكم الفيديو، وأرجأ اتخاذ القرار النهائي، حتى بعد مشاهدة تطبيق تقنية «الفار» في نهائيات كأس العالم في روسيا، وبعد النجاح الذي حققته التقنية في منافسات مونديال روسيا، تم عقد اجتماع للجنة الحكام، والتوصية بتطبيق تلك التقنية في النهائيات القارية المقبلة.

وأكد علي حمد أن كرة القدم الآسيوية مصممة على الاستفادة من التكنولوجيا لصالح اللعبة، ونحن نتطلع لتطبيق نظام الفيديو المساعد في الملعب، خلال أهم بطولات الاتحاد، في النهائيات الآسيوية المقبلة.