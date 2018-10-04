«الفئات الجديدة» تثري أنديتنا في الميركاتو الصيفي

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

استفادت أنديتنا خلال فترة الانتقالات الصيفية لكرة القدم، والتي أغلق بابها أول من أمس، من القرار التاريخي بالسماح لفئات أبناء المواطنات، وحملة جواز السفر، ومواليد الدولة والمقيمين، بالمشاركة في المسابقات الرياضية بالدولة، لتسجل أندية دوري الخليج العربي للمحترفين الـ14، 77 لاعباً في كشوفات الفريق الأول وفريق 21 سنة، في الفئات الأربع، فيما قيدت أندية دوري الدرجة الأولى، 14 لاعباً في الفئات نفسها، في كشوفات الفريق الأول، ليصل العدد الإجمالي المقيد في مراحل الفريق الأول و21 سنة، إلى 91 لاعباً.

4 لاعبين

شهدت صفوف الفريق الأول لأندية المحترفين، تسجيل 4 لاعبين في فئة أبناء المواطنات، ولاعب واحد في فئة حملة جواز السفر، و11 لاعباً في فئة مواليد الدولة، و4 لاعبين في فئة اللاعبين المقيمين، ولم يسجل كل من النصر وبني ياس وعجمان، أي لاعب في الفئات الأربع، وفي المقابل، شهدت كشوف الفريق الأول لأندية الدرجة الأولى، تسجيل لاعبين في فئة أبناء المواطنات، و3 لاعبين في حملة جواز السفر، و6 لاعبين في فئة مواليد الدولة، و3 لاعبين في فئة اللاعبين المقيمين، أما في مرحلة 21 سنة، فقامت أندية المحترفين، بتسجيل 20 لاعباً من أبناء المواطنات، و3 لاعبين من حملة جواز السفر، و20 لاعباً من مواليد الدولة، و14 لاعباً من المقيمين.

الفريق الأول

بالنسبة للفريق الأول، قيد اتحاد كلباء، لاعبين فقط من مواليد الدولة، وهما أحمد محمد عبد الغني ووليد سراج، وقيد فريق الإمارات، لاعبين من مواليد الدولة، هما محمود سعيد علي وحسام لطفي حسين، وقيد الجزيرة، لاعبا واحدا في فئة المقيمين، وهو عبد الله رمضان بخيت، وقيد الشارقة، لاعبا واحدا في فئة مواليد الدولة، هو معتصم ياسين عبد الهادي، وقيد الظفرة، لاعباً في فئة أبناء المواطنات، هو محمد إبراهيم الحمادي، ولاعباً في فئة المقيمين، هو عبد الله إسماعيل الرفاعي.

فيما قيد العين، لاعبا واحدا من حملة جواز السفر، وهو محمد فيصل مصطفى، ومثله في كل من فئة مواليد الدولة، وهو يحيى نادر الشريف، وفئة المقيمين، وهو محمد فتحي يونس، في صفوف فريقه الأول، وقيد الفجيرة، اللاعب سالم سيف سالم الرواحي، في فئة أبناء المواطنات، وسجل الوحدة، اللاعب يحيى علي الغساني، في فئة مواليد الدولة، والوصل، ناصر محمود نور، في فئة أبناء المواطنات، وعبد الله بن خميس المخيني، في فئة مواليد الدولة، وقيد دبا الفجيرة، في فئة مواليد الدولة، علاء محمد مزهر وخليل نصيب الدرمكي وناشد عبد القادر حاجي، وفي فئة المقيمين، عبد الله مهدي ابكر، وشباب الأهلي، في فئة أبناء المواطنات، أحمد عبد الله جشك.

فريق 21

كان حجم التسجيل أكبر في فرق 21 سنة، وبالنسبة لفئة أبناء المواطنات، تم تسجيل كل من ماجد عبد الله البلوشي، خميس بن ثاني المطروشي وحمد بن سعيد المطروشي (اتحاد كلباء)، ومعاذ حسن احمد الشهابي (الإمارات)، صالح ناصر بايوسف ومحمد جلال الشاعر (الجزيرة)، وعبد الله محمد الحمادي، عيسى علي الحمادي، فارس جاسم الحمادي ومحمد عبد الله المرزوقي (الظفرة)، وعلي بن محمد الشامسي، مايد بن محمد الدبدوب وناصر بن خالد المقبالي (العين)، وفهد محمود ذاكري وأحمد يوسف عبد الله (النصر)، حمدان عارف عسكر ومحمد رضا ذاكري (الوصل)، عبد الله بن سلطان البلوشي (بني ياس)، وليد حسن لال بخش (شباب الأهلي)، وحمدان أحمد برورش (عجمان)

فيما شهدت فئة مواليد الدولة، تسجيل عبد الله زهير السومة (اتحاد كلباء)، وسالم بن عادل المعمري وأحمد سلام أبو شهاب (الجزيرة)، ومحمد محيوس وسليم محمود بركة (الشارقة)، وعبد الله بن جمعة المزروعي وعبد الله بن يوسف الفارسي (الظفرة)، ومحمد إياد شعت وعبد الله مازن المصري (العين)، يحيى علي صالح (الفجيرة)، عبد الرحمن درغام وعبد السلام بن عارف العريمي (النصر)، عمرو رضا كبير (الوحدة)، وليد درويش الحمادي ومحمد علي الحوسني وعبد الرحمن المزروعي (الوصل)، حميد خلفان الرواحي، أحمد شحدة أبو ناموس وزايد محمد تولنتينو (بني ياس)، وعثمان جمال الدين رمضان (شباب الأهلي).

كما شهدت فئة حملة جواز السفر، تسجيل محمد أحمد باصليب (العين)، محمد بن حمد المزروعي (الوصل)، عدنان حسين كناري (عجمان)، وفئة المقيمين، حسام تحسين دولة وسالم صالح الحمادي (الظفرة)، وحازم فايز محناية وأحمد جمال الدغيدي (العين)، وعبد الرحمن عوض (الفجيرة)، وفارس بلال، نسيم هساس ومحمد بو هرافا (النصر)، إبراهيم خالد (بني ياس)، أحمد البياري (دبا الفجيرة)، سعيد مبارك وعادل الشاذلي (شباب الأهلي)، وتركي العنزي وعمير عبيد (عجمان).

الدرجة الأولى

شهدت أندية الدرجة الأولى، في فئة أبناء المواطنات، قيد اللاعبين إبراهيم صالح (خورفكان)، وطلال النوفلي (حتا)، وفي فئة مواليد الدولة، اللاعبين إبراهيم العجمي وحبيب علي (مصفوت)، وعبد الله المصلحي (التعاون).

فيما شهدت فئة مواليد الدولة، قيد اللاعبين أحمد كودربي ومحمد المطروشي (الحمرية)، محمد القاروني وعيسى علي (العربي)، حمودة الجيلاني (التعاون)، محمد حامد (الذيد)، وفي فئة المقيم، سالم مبارك (الحمرية)، ماجد السيد (دبا الحصن)، وتشيخ دينغ (مسافي).