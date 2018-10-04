عجمان وبني ياس.. مهمة صعبة

تنتظر عجمان مهمة صعبة عندما يستضيف منافسه بني ياس، في انطلاقة الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي عند الخامسة والربع مساء اليوم على استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، وتكمن صعوبة المهمة للفريق «البرتقالي» من واقع نتائجه في آخر 3 مباريات، حيث بقي رصيده على حاله «3 نقاط»، بفوز وحيد كان على النصر في انطلاقة المسابقة، فيما خسر من شباب الأهلي والفجيرة والجزيرة، ومثلت خسارته الكبيرة «1-5» قبل 10 أيام من الجزيرة صدمة كبيرة، لكون الفريق كان يقدم مستويات جيدة برغم تعثره، بينما اختلف الوضع في هذه المباراة التي دقت جرس إنذار قوي لتصحيح الوضع.

ثقة كبيرة

وأكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان ثقته بجميع اللاعبين للعودة للظهور بشكل جيد في لقاء اليوم، مؤكداً احترامه لفريق بني ياس مثل جميع المنافسين وقال ان تركيزه في الأساس على فريقه وأكد الرمادي قدرة أي بديل على سد النقص حال وجود غيابات مثل غياب البرازيلي فييرا، مشيراً إلى أن عودة وليد اليماحي من الإيقاف وخسارة جهود فاندر فييرا، أمر طبيعي في مسابقة الدوري التي يتعرض فيها أي فريق لمثل هذه الظروف من الغيابات.

نقاط ثلاث

ومن جهته ذكر الكرواتي كرونوسلاف جورديتش مدرب الظفرة أنه يدخل لقاء اليوم ويضع عينه على النقاط الثلاث، مؤكداً أن كل مدرب يهتم دائماً بحصد النقاط ولكنه يركز أيضاً على تقديم كرة قدم جميلة تمتع الجمهور، وأضاف: لن يكون هنالك شيء سهل في هذه المواجهة لأننا نلعب ضد خصم قوي لديه دافع كبير في تحقيق الفوز، صحيح أن نتائج عجمان لم تكن جيدة لكنه فريق منظم وبه العديد من الإيجابيات، لديه لاعبا ارتكاز مميزان وكذلك عناصر هجومية تشكل خطورة على أي خصم، بشكل عام أنه فريق قوي والفوز عليه يتطلب جهداً كبيراً من اللاعبين.

وأشار كرونوسلاف إلى جاهزية نجوم السماوي للقاء وقال: عملنا بشكل احترافي في الأيام الماضية واجتهدنا في تجهيز اللاعبين بدنياً ومعنوياً، لدينا كل المقومات التي تساعدنا على أداء مباراة قوية، الروح المعنوية عالية، والإعداد البدني جيد، فقط يجب أن نلعب بضغط على الخصم وأن نستحوذ على الكرة، مع تقليل الأخطاء، بجانب ضرورة إنهاء الهجمات بإيجابية لأن الفرص لا تتكرر كثيراً في المباريات.