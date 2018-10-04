شباب الأهلي وكلباء.. مواجهة مفصلية

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

يواجه شباب الأهلي، ضيفه اتحاد كلباء، على ملعبه بالعوير، في الخامسة والربع من مساء اليوم ، ضمن الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، في مباراة مفصلية، شعارها الفوز فقط، بعدما خسر الفريق 3 مباريات من لقاءاته الأربعة التي خاضها حتى الآن في المسابقة، وهو ما دفع مدربه التشيلي سييرا، إلى رفض حتى نتيجة التعادل في مواجهة اليوم.

وأكد سييرا على أهمية الفوز في مباراة اليوم، مشيداً بالمستوى الذي يقدمه الفريق المنافس، بقوله: «لدينا مباراة مهمة أمام فريق مميز، حقق نتائج جيدة في الجولات الأربع السابقة، وجمع 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية».

وأوضح المدرب: «ستكون مباراتنا مهمة للغاية أمام اتحاد كلباء، ونعتبرها مفصلية، وليس أمام فريقنا فيها بديل سوى الفوز، وحتى التعادل مرفوض، والنتائج السلبية في الفترة الأخيرة تزيد من أهمية اللقاء، وضرورة الحصول على نقاطه، خاصة بعد خسارتين متتاليتين أمام كل من الشارقة والعين في الجولتين السابقتين، والنتائج الإيجابية هي ما تكمل الشعور الإيجابي على أرض الملعب».

لاعبون مميزون

أضاف سييرا: «شباب الأهلي، يملك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، وأنا سعيد وفخور بهؤلاء اللاعبين، وعلينا العمل معهم، لأنهم يقدمون كل جهودهم في التدريبات، واستجابتهم عالية، وأعتبرهم الجنود الذين أعتمد عليهم للقتال من أجل تحقيق النتائج المطلوبة، وننتظر منهم الأفضل في المباريات المقبلة، بداية من مواجهة اليوم».

أكمل المدرب التشيلي: «فرصة شباب الأهلي في المنافسة على لقب دوري الخليج العربي، لا تزال قائمة حسابياً، بالنظر لعدد الجولات المتبقية من الدوري، وبالتالي، فنحن نملك الوقت لعمل ردة الفعل المطلوبة، خاصة أن فرق الصدارة لم تتواجه مع بعضها بعد، وأستبعد أن يتمكن أي فريق من الفوز في كل المباريات حتى نهاية البطولة، ولكن علينا نحن تحقيق الفوز، وانتظار تعثر الآخرين».

كتابة التاريخ

ويتطلع فريق اتحاد كلباء، إلى مواصلة كتابة التاريخ أمام شباب الأهلي، ويسعى الضيوف إلى الخروج بفوز ثمين بعد العروض القوية.

ولن يكون «النمور» صيداً سهلاً أمام أصحاب الأرض، لا سيما أن الفريق يدخل اللقاء متسلحاً بروح معنوية عالية، إثر انتصاراته الثلاثة المتتالية، فضلاً عن وجود عناصر مميزة، خاصة على مستوى المحترفين الأجانب، أبرزهم المجري المشاكس جوجاك، وكان ورقة رابحة، إلى جانب زملائه الآخرين، كما يشهد لقاء اليوم، الظهور الأول للإيفواري جيوفاني، والذي أكد المدرب الإيطالي فابيو فيفياني، أن اللاعب سيكون ضمن خياراته اليوم.

ويخوض اتحاد كلباء مباراة اليوم كامل الصفوف، باستثناء البرازيلي مايك راموس، الذي يغيب بسبب الإصابة.

تحضيرات أخيرة

وأنهى الفريق تحضيراته الأخيرة، والتي انطلقت مباشرة بعد 24 ساعة من المباراة الأخيرة أمام النصر، والتي فاز فيها بثلاثة أهداف مقابل هدف. وحرص الجهاز الفني بقيادة المدرب فيفياني، على دراسة المنافس بشكل جيد، وقدّم للاعبين صورة عن أبرز نقاط القوة والضعف لدى شباب الأهلي، آملاً في مواصلة النتائج الإيجابية، بتحقيق الفوز الرابع على التوالي، متقدماً إلى المركز الخامس بجوار الكبار، لتكون أفضل انطلاقة لـ «النمور» خلال مشاركاته في عهد المحترفين.

هدف المباراة

وأكد الإيطالي فيفياني مدرب الفريق، أن جميع المباريات السابقة، أصبحت جزءاً من الماضي، والتركيز ينصبّ على كل مباراة على حدة، مضيفاً أن الهدف من مباراة اليوم، هو العودة بنقاط الفوز من قلعة الفرسان. وأضاف فيفياني أن التدريبات سارت على قدم وساق، والفريق جاهز، لا سيما بعد ظهور كتيبته بمستوى أداء متطور، يدعو إلى التفاؤل، موضحاً أنه أعد العدة لمباراة اليوم، ووضع الخطة المناسبة لتجاوز المنافس، الذي يُعَد من كبار الفرق في دورينا.

وليد حسين: واثقون بقدراتنا

توقّع وليد حسين لاعب شباب الأهلي، مواجهة صعبة أمام اتحاد كلباء في الجولة الخامسة للدوري، مؤكداً الثقة في قدرته وزملائه على تحقيق النتائج الطيبة خلال المرحلة المقبلة.

قال وليد: «لاعبو شباب الأهلي، يقومون بالواجب على أرض الملعب، ولكن هناك تفاصيل صغيرة، هي ما تؤثر في النتائج، ونحن الآن مطالبون بالفوز، والضغوط أصبحت كبيرة الآن على الفريق، وأعتقد أن تلك الضغوط، لم يكن لها وجود، إذا فزنا في مبارياتنا الماضية».

أشار وليد، إلى أنه ليس هناك أسباب وراء خسائر شباب الأهلي في الموسم الحالي، وقال: «لا توجد مشاكل مالية أو نفسية في الفريق، والتفاصيل الصغيرة فقط هي وراء خسائرنا هذا الموسم، وعلينا اللعب بمزيد من التركيز لتجنبها، ونحن متفاهمون للغاية مع المحترفين الأجانب الجدد».

محمد حسين: عودة الجماهير أهم المكاسب

أكد محمد حسين حارس مرمى فريق اتحاد كلباء، أن عودة الجماهير في مباراة اليوم تعتبر من أبرز مكاسب الفترة الماضية، والتي شهدت ٣ انتصارات متتالية للفريق وحصد ٩ نقاط، وقال محمد حسين: إن كتيبة اللاعبين في فريق اتحاد كلباء جاهزة للقاء اليوم والجميع مستعد لهذه المباراة المهمة، مضيفاً إنه وزملاءه تعاهدوا على مواصلة الانتصارات والمضي قدماً في الخطوات الإيجابية وتحقيق أفضل النتائج في المرحلة المقبلة، حتى يصل الفريق إلى مركز متقدم في جدول الدوري.

وأشار حارس فريق اتحاد كلباء إلى أن مساندة الجماهير على المدرجات تساهم في مواصلة التألق وتعزيز رصيد الفوز، موضحاً أن الهدف هذا الموسم هو كسر قاعدة «صاعد هابط» والتي طاردت الفريق خلال المشاركات السابقة في دوري المحترفين.