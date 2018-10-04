28 لاعباً في قائمة «الأبيض» لمعسكر برشلونة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ألبيرتو زاكيروني قائمة الأبيض للمعسكر الخارجي، الذي سيقام للفترة من 6 إلى 16 أكتوبر 2018 بمدينة برشلونة الإسبانية، ضمن المحطة الثالثة من محطات الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع عام 2019 بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً تم توزيعها على 6 مجموعات، حيث سيلعب منتخبنا الوطني (مستضيف البطولة) ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات تايلاند والهند والبحرين.

وضمت القائمة 28 لاعباً هم: علي خصيف، وفارس جمعة، وعلي مبخوت، وخلفان مبارك، خليفة مبارك الحمادي (الجزيرة)، وخالد عيسى، وإسماعيل أحمد، ومحمد أحمد، وبندر الأحبابي، وعامر عبدالرحمن، وأحمد برمان، وريان يسلم (العين)، ومحمد برغش، ومحمد حسن الشامسي، وإسماعيل مطر، وأحمد راشد، وسلطان الغافري، وسالم سلطان (الوحدة)، وماجد حسن، وإسماعيل الحمادي، وأحمد خليل (شباب الأهلي دبي) ومحمود خميس، وخليفة مبارك غانم (النصر) وخميس إسماعيل، وعلي سالمين (الوصل)، والحسن صالح (الشارقة) وفهد الظنحاني (بني ياس)، وعمر عبدالرحمن (الهلال السعودي).

وأعضاء الجهاز الفني والإداري وهم: عبدالله صالح (مشرفاً) عبيد هبيطة (مديراً) ألبيرتو زاكيروني (مدرباً) ستيفانو غريتي وسليم عبدالرحمن (مساعدين للمدرب) الباريريا ايجينيو (مدرباً للياقة البدنية) موريزيو غوديو (مدرباً لحراس المرمى) طارق بن جدية (مترجماً) ماسيمو مانار (طبيباً) يوسف سحنون (معالجاً طبيعياً) الفريدو باسيني (محللاً) باولو كولاتي (محلل لياقة بدنية) ايتوري بروتا (مصور فيديو) محسن بلحوز (طبيب تغذية) سالم النقبي (منسقاً إعلامياً) اندراس كوفاز وأديمار داسيلفا (مدلكين) ضيف الربيعي (مصوراً) كيلاني عبدالمنعم وعباس إبراهيم (مسؤولين للمهمات).

ويخوض منتخبنا في برشلونة مباراتين دوليتين وديتين أمام هندوراس يوم 11 من الشهر الجاري ومنتخب فنزويلا يوم 16 من ذات الشهر ضمن أيام الفيفا.

ومن المنتظر أن تغادر البعثة إلى برشلونة يوم السبت المقبل عبر مطار دبي الدولي، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة لمسابقة دوري الخليج العربي التي ستُلعب اليوم وغداً.

وكان الأبيض أقام معسكراً في مدينة جيرونا الإسبانية للفترة من 1 إلى 12 سبتمبر لعب خلاله مباراتين وديتين أمام ترينداد وتوباغو ولاوس.

وحرص الجهاز الإداري والفني لمنتخبنا الوطني خلال الأيام الماضية على عقد عدد من الاجتماعات للوقوف على آخر ترتيبات المعسكر واحتياجات المنتخب ومتابعة الحالة الطبية للاعبين بالتنسيق مع الأندية، إلى جانب حضور أعضاء الجهاز الفني لعدد من مباريات دوري الخليج العربي للوقوف على الجاهزية البدنية والفنية للعناصر التي تم ضمها للقائمة.

ويستهل الأبيض مشواره في نهائيات كأس آسيا بمواجهة شقيقه المنتخب البحريني يوم الخامس من يناير من العام المقبل في لقاء الافتتاح بإستاد مدينة زايد الرياضية، فيما يواجه في الجولة الثانية نظيره المنتخب الهندي يوم 10 يناير كذلك على إستاد مدينة زايد الرياضية، على أن يواجه نظيره المنتخب التايلاندي في الجولة الثالثة يوم 14 يناير بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.