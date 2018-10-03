سييرا: مواجهة اتحاد كلباء مفصلية

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي - البيان الرياضي

أكد التشيلي خوسيه سييرا مدرب شباب الأهلي، على أهمية مواجهة اتحاد كلباء غداً الخميس، في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، وقال: «المباراة هامة جداً، ونعتبرها مفصلية ولا بديل فيها عن الفوز، والفوز أمر مهم حتى إذا كانت النتائج إيجابية، وهناك شعور إيجابي على أرض الملعب، ولكن الفريق يحتاج النتائج الإيجابية».

رد سييرا حول مدى شعوره على مستقبله مع شباب الأهلي، واحتمالية توجيه انتقادات لعمله من إدارة النادي خلال الفترة الماضية، قال: «في البداية، اجتماعاتي مع اللاعبين أو مع إدارة النادي، أسرار عائلية نحتفظ بها، ومقعد المدرب غير مضمون وبالتالي ليس هناك قلق وإذا كان المقعد أكبر همي كنت عملت في مهنة أخرى، وإذا أعطيت أسباباً لعدم الفوز ستكون كمبرر، وبدلاً منها علينا إيجاد الحلول، لأن الأسباب يحتاج سردها ساعات، والحل هو الفوز».

استجابة اللاعبين

وحول مدى الرضا عن مجموعة اللاعبين الحاليين بالفريق، قال سييرا: «أنا سعيد وفخور بهؤلاء اللاعبين وهم الأدوات، وعلينا العمل معهم، ويقدمون كل جهودهم في التدريبات، واستجابتهم عالية، وأسهل شئ للمدرب أن يضع اللاعبين على فوهة المدفع، ولكني لست من نوعية هؤلاء المدربين، وأنا المسؤول الأول إذا كان هناك فوز أو خسارة، وأسهل شئ إيجاد السلبيات، وهذا الأمر مستمر حتى تحقيق النتائج الإيجابية».

أما عن فرص شباب الأهلي في المنافسة على الدوري، قال: «لم يفتنا قطار المنافسة وحسابياً لا نزال في دائرة المنافسة، لأن هناك جولات كثيرة مقبلة حتى نهاية الدوري، وفيه مجال لردة الفعل، والأمل قائم، ومن الجهة الثانية، وما رأينا في الدوري حتى الآن، أنه لا يوجد فريق قادر على الفوز في جميع الجولات، ولكن علينا الآن الفوز فقط، وحتى التعادل غير مطلوب، وننتظر تعثر المنافسين». وتحدث سييرا عن حبيب الفردان، قائلاً: «من الصعب علي التكلم على موضوع حبيب الفردان، وهو لاعب غني عن التعريف، وهو لاعب ممتاز، والموضوع متعلق باللاعب، ولا أعرف ما بينه وبين الإدارة، ولا أعرف ما هي طلبات اللاعب، وأتمنى الأفضل للفردان، وإذا قرر الاستمرار معنا، فمرحباً به، وإذا اختار فريقاً آخر، فنتمنى له التوفيق».

مباراة مهمة

من جهته أكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي اتحاد كلباء، أن جميع المباريات السابقة لـ «النمور» تعتبر شيئاً من الماضي وهي للنسيان، وأضاف فيفياني إن فريقه جاهز لمواجهة فريق شباب الأهلي على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي.

وقال فيفياني في المؤتمر الصحافي إن المباراة تعتبر مهمة على غرار جميع اللقاءات السابقة للفريق في البطولة، مشيراً إلى أن فريق «النمور» يبدأ التحضيرات بصورة سريعة دائماً بعد نهاية كل مباراة، مضيفاً إن فريق شباب الأهلي يعتبر من الفرق الكبيرة وهو غني عن التعريف مما يحتم عليهم احترام أصحاب الأرض.

وكشف فيفياني أن المحترف الإيفواري جيوفياني سيو الذي انضم أخيراً إلى صفوف الأخير جاهز بدنياً للمباراة وسيكون ضمن الخيارات في التشكيلة.

مستوى جيد

وأشاد مدرب كلباء بكتيبة «النمور» وقال إن الفريق يضم نخبة من اللاعبين على مستوى عال سواء المحترفين الأجانب أو اللاعبين المواطنين، موضحاً أنه شاهد مباريات فريق شباب الأهلي وحرص على دراسة المنافس ومعرفة نقاط القوة والضعف لدى الخصم، وتم إعداد الخطة المناسبة للمباراة.

وأشار فيفياني إلى أن كل مباراة تتطلب أسلوباً معيناً من اللعب، ويحرص الفريق دائماً على دخول كل مباراة بثقة عالية دون وجود خوف من الخسارة، مثنياً على أداء جميع اللاعبين والمستوى المتطور الذي يقدمونه من مباراة إلى أخرى.