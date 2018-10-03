«أبيض الشاطئية» يواجه الكويت ودياً اليوم

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية في السابعة والنصف مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» نظيره الكويتي ضمن برنامج اللقاءات الودية التي يخوضها منتخبنا خلال معسكره في الكويت استعداداً للمشاركة في كأس القارات التي تستضيفها دبي، نوفمبر المقبل.

وكان الجهازان الفني والإداري قد نجحا خلال الفترة الماضية في تجهيز اللاعبين ضمن المرحلة الثانية لبرنامج الإعداد، وتتضمن 4 لقاءات أمام منتخب الكويت ستكون فرصة للوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبين قبل اختيار القائمة النهائية التي ستخوض منافسات كأس القارات.

ومن المنتظر أن يمنح المدرب الوطني محمد المازمي ومساعداه سعيد المازمي والبرازيلي فيكتور فاسكيس الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في «الوديات» في المعسكر لخلق نوع من التنافس وتطبيق الخطة التي سيتم الاعتماد عليها في الفترة المقبلة نظرا لتقدم مستوى جميع المنتخبات المشاركة في كأس القارات.

وأكد الجهاز الطبي للمنتخب أنه لا توجد إصابات في صفوف المنتخب، وتماثل حميد شمبية للشفاء من الإصابة التي تعرض لها خلال التدريبات ، وتخضع مشاركته في ودية الكويت لرؤية الجهاز الفني.

ظهور إيجابي

من ناحية أخرى، أكد محمد المازمي مدرب المنتخب على اللاعبين بالظهور الإيجابي في المباريات الودية وخوضها كأنها لقاءات رسمية، وأشار إلى أهمية تشريف الكرة الإماراتية في الاستحقاقات المقبلة ،خاصة وأن الجميع يضع فيهم الثقة وقال «اهم ما يميز معسكر المنتخب الروح المعنوية العالية بين اللاعبين والجهازين الإداري والفني».

دعم الاتحاد

أشاد خليل أهلي مدير المنتخب رئيس الوفد بدعم ومتابعة اتحاد الكرة، من اجل تحقيق نتائج إيجابية خلال الاستحقاقات المقبلة، وقال: هذا الدعم والمتابعة والاهتمام ولدت روحاً معنوية عالية لدى اللاعبين وحفزتهم لتقديم كل ما لديهم في المواجهات الرسمية والودية والتدريبات.

استقبال

استقبل الدكتور حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة في الكويت، خليل أهلي مدير منتخبنا لكرة القدم الشاطئية، وأشاد أهلي بتقديم كل التسهيلات لمنتخب الإمارات خلال فترة المعسكر،وقال: اختيار الكويت لإقامة المعسكر بسبب الأجواء المتشابهة مع الإمارات، بجانب تنفيذ برنامج اتحاد الكرة للقيام بشأن تبادل الزيارات مع المنتخبات الخليجية لتحقيق الاستفادة الفنية، ودعم العلاقات الرياضية.

وأكد الدكتور حمود فليطح أن هيئة الرياضة لا تدخر جهداً لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح المعسكر.