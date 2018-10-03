تبديل 4 لاعبين بداية من دور الـ 16 لأغلى الكؤوس

المصدر: دبي - العوضي النمر

وافق اتحاد الكرة على السماح للأندية بالتبديل الرابع في مباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الأشواط الإضافية، أسوة بقرارات الاتحاد الدولي بداية من الدور 16 للمسابقة الغالية، حرصاً من اتحاد الكرة على توفير كل الدعم للأندية ولاعبيها لتقديم أداء طيب يتواكب مع قيمة وأهمية المسابقة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الذي عقده يوم أمس في مقر الاتحاد في الخوانيج، برئاسة المهندس مروان بن غليطة، وكشف محمد بن هزام، الأمين العام، عن أبرز القرارات التي تم اتخاذها، إذ تم اعتماد إقامة دورات إدارية للإداريين ومديري الفرق بالأندية خلال العام الحالي، وتم الاتفاق على إقامة دورتين في أكتوبر الحالي وديسمبر المقبل، لتأهيل الإداريين وإخضاعهم لدورات متخصصة تساعدهم على تأدية عملهم على الوجه الأكمل.

موافقة

كما تمت الموافقة على تشكيل هيئة الشباب والتعليم من خبراء ومختصين، من مهامها تقديم متطلبات التعليم التي تتلاءم مع إمكانية اللاعبين ودمجها بمناهج الاتحاد الآسيوي، وتقييم المستوى الفني لمسابقات المراحل السنية، وتقديم المقترحات التي تتناسب مع لعبة كرة القدم في الدولة، وتكليف عبيد مبارك برئاستها. واطلع المجلس على تقرير لجنة المنتخبات الوطنية بكل المنتخبات التي أقيمت لها برامج خلال الفترة السابقة الخاصة، وتقديم كل الدعم من قبل الاتحاد من أجل إنجاح تلك البرامج بما يخدم المشاركة في مختلف الأنشطة القارية والدولية.

كما اطلع المجلس على تقرير مقدّم من لجنة الحكام عن استخدام تقنية الفيديو في الموسم السابق والموسم الحالي، وتم الاستماع إلى أحمد يعقوب، مدير إدارة الحكام، وستيف بينيت، المدير الفني، على ما تم القيام به خلال الجولات الماضية من دوري الخليج العربي ومختلف المسابقات، وطالب اتحاد الكرة بمزيد من التميز خلال تقديم تلك التقنية حرصاً على مصلحة الكرة بشكل عام والأندية على وجه الخصوص.

ورش

وأكد محمد بن هزام أن مجلس الإدارة قرر الموافقة على إقامة ورشة عمل للأندية لمناقشة تسجيل ومشاركة اللاعبين مواليد 97 في مراحل الشباب، حتى يتم تأهليهم وإعدادهم للمشاركة في الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة، وكذلك الموافقة على استثناء اللاعبين المقيمين المسجلين في الأندية في الموسم الماضي، بقطاع المراحل السنية من شرط الإقامة 3 سنوات، أسوة بما هو مطبق في لجنة المحترفين.

موافقة

كما تمت الموافقة على استحداث جوائز للمراحل السنية الشباب وشباب تحت 18 سنة، وناشئين تحت 16 سنة، والأشبال تحت 15 وتحت 14 وتحت 13وتحت 12سنة، ومنها هداف الدوري، وأفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب.

دمج

وبناءً على ما عرضه رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بخصوص توصية لجنة أوضاع اللاعبين، بدمج التعهد الخاص باللاعب المواطن المحترف المقرر تقديمه أمس كآخر موعد، تعهد للنادي وآخر للاعب بكل الامتيازات الزائدة عن العقود لتقدم الأندية كلا التعهدين في 31 ديسمبر، والموافقة على التوصية وإلزام الأندية بتقديم التعهد قبل ذلك التاريخ، مع منح لجنة أوضاع اللاعبين بوضع آلية العقوبات على اللاعبين أو الأندية المخالفة للقرار.

كما اطلع اتحاد الكرة على مسودة مشروع تراخيص أندية الدرجة الأولى، وتم اعتمادها على أن تتم إقامة ورش عمل في الفترة المقبلة، من أجل التطبيق في الموسم المقبل، واعتمد مجلس الإدارة خميس الشامسي مقيّماً لحكام كرة الصالات.

قائمة الأبيض

تعلن لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة قائمة المنتخب الأول، التي تم رفعها من قبل الجهاز الفني بقيادة الإيطالي البرتو زاكيروني، صباح أمس، وتضم 26 لاعباً من بينهم أحمد خليل وخلفان عبدالله ولاعب الجزيرة الشاب خليفة الحمادي، وتخلو القائمة من اسم تيغالي لاعب الوحدة كما أشيع خلال الساعات الماضية