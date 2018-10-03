لاعبو العين: فخورون باستقبال محمد بن زايد

المصدر: العين - البيان الرياضي

عبر لاعبو العين عن سعادتهم وفخرهم باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، من جانبه، قال إسماعيل أحمد قائد الزعيم العيناوي: إن لقاء سموه دائماً يظل راسخاً في الوجدان ومحفزاً لنا من أجل مواصلة مسيرة التفوق، حيث إن لقاء سموه يشكل دفعة معنوية كبيرة من أجل رفع سقف الطموحات والسعي لحصد المزيد من العطاء في جميع الاستحقاقات المقبلة.

بدوره، أكد مهند سالم العنزي لاعب فريق العين، أن الاستقبال الذي حظى به الفريق هو وسام شرف على صدورنا جميعاً ومسؤولية كبيرة بالنسبة لنا كلاعبي العين أو المنتخب الوطني، من أجل متابعة هذه المسيرة نحو المزيد من الإنجازات، وأن نحقق الألقاب التي تواكب هذا الدعم والاهتمام اللامحدود من القيادة الرشيدة، وبما يتسق مع تطلعات نادينا العريق الذي يحتفل بمرور 50 عاماً على التأسيس وسط طموحات لا سقف لها.

كما أعرب البرازيلي، كايو لوكاس، لاعب الفريق المحترف، عن سعادته البالغة وفخره واعتزازه بمصافحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، وقال: لا سقف لطموحاتنا في الموسم الجديد، خصوصاً بعد الاستقبال التاريخي للفريق اليوم والذي يمنحنا الدافع المعنوي القوي لإعادة مشهد التتويج بإنجازات تاريخية استثنائية بالتزامن مع اليوبيل الذهبي للنادي.