يوفانوفيتش: ندرك صعوبة موقف «العميد»

المصدر: Ⅶ دبي - علي الظاهري-الفجيرة - محمد فضل

أكد الصربي ايفان يوفانوفيتش مدرب النصر، أن مباراة الغد أمام دبا الفجيرة في دوري الخليج العربي، لا تقل صعوبة وأهمية عن جميع المباريات السابقة التي خاضها الفريق في الفترة الماضية، وأضاف إنه يدرك صعوبة الموقف الحالي للنصر وسيبذل قصارى جهده للخروج بالفريق من أزمة النتائج السلبية.

وعن مستقبله مع الفريق في ظل تردد أنباء عن رحيله عن النصر بعد المباراة المقبلة، قال يوفانوفيتش إن طبيعة عمل المدرب في عالم الساحرة المستديرة التعرض لإخفاقات مع الفريق أو الفوز في بعض الأحيان، وهو جاهز لتقبل أي قرارات تصدر بناء على نتائج الفريق بصفته مدرباً محترفاً تحتم عليه مهنته التعامل مع جميع المواقف.

وأشاد يوفانوفيتش بالمجموعة الحالية من اللاعبين، وقال إن لديه لاعبين على أعلى مستوى وفريقاً جيداً للغاية، مضيفاً إن مهمته الأساسية في الفترة الحالية عبور المرحلة الصعبة وتحسين النتائج عبر الانتصار على فريق دبا الفجيرة مهما كانت العواقب.

وكشف يوفانوفيتش عن أبرز الغيابات وهم اللاعب راشد جلال وراشد عمر الذي تعرض لإصابة بسيطة خلال التدريبات الأخيرة، فيما يسابق البرازيلي ماركينيوس الزمن للمشاركة بعد انتظامه في التدريبات الأخيرة وسيتقرر الموقف النهائي حول مشاركة اللاعب خلال الساعات المقبلة.

وعن مشاركة محمود خميس بعد إيقاف اللاعب بقرار فني من المدرب في المباراة الماضية أمام اتحاد كلباء، قال إن اللاعب يتدرب مع بقية اللاعبين في الفريق، أما قرار مشاركته في اللقاء المقبل يعتبر قراراً فنياً يخص المدرب فقط.

وذكر يوفانوفيتش إنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم الجديد برئاسة عبدالرحمن أبو الشوارب ورفض الكشف عن أبرز النقاط التي تم مناقشتها في الاجتماعات، مؤكداً أن المجلس الجديد شدد على ضرورة العودة إلى سكة الإنتصارات وتحقيق أفضل النتائج في الفترة المقبلة. وتوجه المدرب بالشكر إلى إدارة الكرة السابقة برئاسة حميد الطاير وذلك على التعاون المثمر في الفترة الماضية.

مباراة صعبة

ومن جهته أقر البرازيلي باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة بصعوبة المباراة، مؤكداً في نفس الوقت رغبة فريقه في العودة بنتيجة إيجابية من دبي، وأوضح المدرب خلال المؤتمر التقديمي أنه سيفتقد لجهود كل من حميد الماس وياسر الجنيبي بسبب الإصابة، ولكن عدا غياب هذا الثنائي فجميع لاعبي الفريق على أهبة الاستعداد، وبدا كاميلي اكثر اطمئناناً على جاهزية لاعبيه قبيل المواجهة المرتقبة والتي تقام بملعب شباب الأهلي، مشيراً إلى أن الفوز الأول الذي حققه النواخذة على الظفرة قبل أسبوع سيكون بمثابة اكبر دافع للاعبي فريقه من أجل مواصلة نغمة الانتصارات، منوهاً إلى أن دبا كان بحاجة ماسة لهذا الفوز.

خيارات أكثر

وأشار المدرب إلى انه لديه خيارات أكثر، وذلك فيما يتعلق بوضعه للتشكيلة المناسبة التي ستؤدي المباراة، بعد تعافي اللاعب المغربي يحى جبران والذي شارك أمام الظفرة في المباراة السابقة، إلى جانب تواجد المحترف الكيني جمعة مسعود الذي بدأ ينسجم بصورة كبيرة مع بقية زملائه في الفريق، خصوصاً وانه وصل لقلعة النواخذة قبل أيام قليلة خلفاً للبرازيلي جوليهرام شتين وأشاد باللاعبين البدلاء الذين اظهروا مستوى جيداً في المباراة السابقة والتي دفع فيها بأكثر من 6 لاعبين يشاركون لأول مرة مع بعضهم هذا الموسم.

العميد صعب

ووصف كاميلي النصر بالفريق الكبير والصعب في نفس الوقت على الرغم من حالة عدم الاتزان التي يمر بها حالياً لافتاً إلى أن قائمة العميد تضم لاعبين أجانب ومواطنين على مستوى عال وسيخوض الفريق المضيف مباراة الغد من أجل استعادة بريقه ولتحقيق الفوز الأول في المسابقة لكننا عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية أمامهم وحرمانهم من الانتصار على الرغم من صعوبة المباراة.

معنويات

أكد لاعب دبا ناشد عبد القادر أن المباراة الماضية أمام الظفرة منحتهم دوافع معنوية، ومزيداً من الثقة معرباً عن أمله في مواصلة النغمة بذات الرتم، ووجه اللاعب الشكر لإدارة وجماهير دبا لوقفتهم القوية مع الفريق.