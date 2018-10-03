كرونوسلاف: مهمة بني ياس صعبة أمام عجمان

المصدر: Ⅶ عجمان-ياسر قاسم-أبوظبي- أحمد عيسى

أكد الكرواتي كرونوسلاف جورديتش مدرب بني ياس، أن مباراة فريقه غداً ضد عجمان بالجولة 5 من دوري الخليج العربي، ستكون في غاية الصعوبة لعدة أسباب من بينها خسارة البرتقالي لمبارياته الثلاث الماضية، ذاكراً أن ذلك يجعل رغبة الخصم أقوى في تحقيق الفوز وبالتالي سيكون مجهوده كبيراً خلال اللقاء، وقال كرونوسلاف: ايضا عجمان ورغم نتائجه السلبية قدم مستويات جيدة وبه عناصر متميزة، ويزيد من صعوبة المباراة أننا كسبنا ديربي قوياً ضد الوحدة قبل أيام خلف موجة من الحماس الزائد داخل النادي وهذا يمكن أن يؤثر علينا سلبياً، لذلك حرصت على التحدث مع اللاعبين عن أهمية نسيان مباراة الوحدة والتركيز فقط على مباراتنا القادمة.

ومن جهته اعترف أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان بأن فريقه تعرض لفترة عصيبة في الجولات الماضية جراء النتائج السلبية، مؤكداً ثقته في قدرة الفريق للعودة وتصحيح المسار في مباراة بني ياس غداً ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي.

وأكد الرمادي ثقته في جميع اللاعبين دون التأثر بأي غيابات، مشيراً إلى أن عودة وليد اليماحي من الإيقاف وخسارة الفريق جهود البرازيلي فاندر فييرا، أمر طبيعي في مسابقة الدوري التي يتعرض فيها أي فريق لمثل هذه الظروف من الغيابات.

وأوضح الرمادي أن المحترفين الأجانب في فريقه، لا غبار عليهم وإن حدث منهم أي إخفاق في المباراة السابقة، فهو محسوب على الفريق كله وليس على لاعب أو لاعبين بعينهم.