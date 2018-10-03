«ابن الوز عوّام».. في بيت راكان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

يمثل الشقيقان عبدالرحمن «19 سنة» وعبدالله «17 سنة» حالة خاصة في نادي عجمان، فالاثنان يلعبان في مركز خط الدفاع «طرف يمين ومساك»، وهو المركز نفسه الذي تميز فيه والدهما أحمد راكان على مدار 12 سنة لاعباً في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي «1984-1996»، ليكون «ابن الوز عوام.. في بيت راكان».

ومن المفارقات أن والدهما لم يفرض عليهما اللعب في مركزه نفسه، بل اختاراها عن قناعة منذ بداية مشواريهما بالفرق السنية في عمر 7 سنوات حتى وصلا لفريق الرديف ويتدربان حالياً مع الفريق الأول.

وكان من حُسن حظ عبدالرحمن وعبدالله راكان أن يرتبط مشوارهما في نادي عجمان بوجود والدهما مدرباً في الفرق السنية، ثم مشرفاً على القطاع، ثم نائباً له، وكان لملاحظات والدهما في النادي وفي المنزل أثرها في تطور موهبتهما، واختير عبدالله راكان لمنتخب 2002، ثم تواجد مع الفريق الأول لعجمان في معسكره الخارجي الماضي، كما يسير شقيقه معه على درب الموهبة.