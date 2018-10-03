«الميركاتو» الصيفي يغلق أبوابه بـ654 حالة قيد

المصدر: دبي- العوضي النمر

أغلق «الميركاتو» الصيفي لقيد لاعبي كرة القدم أبوابه، مساء أمس، بعد أن شهد تسجيل 654 حالة قيد منهم 386 حالة تسجيل محترفين، و268 تسجيلاً للهواة، فيما شهد اليوم الأخير إنهاء 115 معاملة من مختلف فئات القيد المعتمدة في اتحاد الكرة، ويعاد فتح باب القيد في المرحلة الشتوية، وتبدأ من 2 يناير إلى 30 من الشهر نفسه ولمدة 28 يوماً.

وشهد اليوم الأخير هدوءاً نسبياً في عملية القيد، حيث قام نادي عجمان بتسجيل عبدالله الجمحي، وسيف عبدالرزاق وهو معار من الشارقة بفريق الرديف، وعدنان كتاري من حملة الجوازات، كما قام شباب الأهلي، بقيد لاعبه الجديد، أحمد العطاس، والذي تم التعاقد معه في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع الجزيرة، كما تعاقد نادي اتحاد كلباء مع المهاجم المصري أحمد عبدالغني للعب في صفوف الفريق الأول للكرة ضمن فئة مواليد الدولة.

ويعتبر عبدالغني ثاني لاعب في الفريق يتم التعاقد معه من الفئة الخاصة بعد انضمام السوداني وليد سراج الذي شارك رسمياً مع الفريق في انطلاقة الموسم.

كما قيد الفجيرة المدافع فيصل مراد القادم من فريق الظفرة، وكان الفجيرة قد وقع قبل أيام أيضاً مع مدافع الجزيرة السابق عبد الله موسى، كما كسب الظفرة في اللحظات الأخيرة في الميركاتو، توقيع المهاجم الشاب سعيد جاسم «23 عاماً» قادماً من شباب الأهلي عن طريق الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، تدعيماً للنقص الذي يعانيه الفريق في خط المقدمة، ويعتبر الوافد الجديد مكسباً لفرسان الظفرة لما يمتاز به من إمكانات فنية عالية.

لاعب حر

وفي إحدى مفاجآت الميركاتو، لم يتم تسجيل اللاعب حبيب الفردان، في كشوفات أي نادٍ مع إغلاق باب القيد الصيفي، مساء أمس، ولا يزال أمام اللاعب 21 يوماً، للانضمام إلى أي نادٍ، باعتباره لاعباً حراً.

ويذكر أن اللائحة، تسمح للأندية بقيد لاعب عقب إغلاق باب القيد، خلال فترة تمتد 3 أسابيع، بشرط أن يكون لدى النادي مكان خالٍ في قائمته، وأن يكون انتقال اللاعب في صفقة انتقال حر.

كان الفردان، قد تعاقد مع النصر، عقب نهاية تعاقده مع شباب الأهلي، ولكن عاد النصر وأخلى سبيل اللاعب، ليعود إلى شباب الأهلي، والذي لم يقم بتسجيل اللاعب حتى إغلاق باب القيد الصيفي.

دراسة

من جانبه، أكد إبراهيم النمر الأمين العام المساعد لاتحاد الكرة، أن باب القيد أغلق في الموعد المحدد له، وأن جميع الأندية التزمت بالتوقيت إلى درجة أن النظام الإلكتروني لم يتلقَ أية معاملات قبل موعد القيد بثلاث دقائق، وأضاف: بهذه المناسبة أتقدم بالشكر إلى الأندية لتعاونها مع اتحاد الكرة طوال فترة التسجيل.

فيما كشف راشد الزعابي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، أن موضوع طلب كشوف برواتب اللاعبين مؤجل لمزيد من الدراسة، فيما كان مطلب اتحاد الكرة من الأندية الإفصاح عن أية مميزات إضافية، مثل عقود الرعاية والهدايا والزيادة في المخصصات التي تمنح للاعبين فوق عقودهم الرسمية المعتمدة من الاتحاد، الي شهر ديسمبر المقبل، ، للاستخدام في حال وجود أية نزاعات بين أطراف العقد، كما قامت الأندية بالاستجابة لمطلب الاتحاد قبل موعد غلق القيد الصيفي.

وقال راشد الزعابي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة انه في حال وجود أية نزاعات بين الأندية واللاعبين، سيكون على الطرف المتضرر تقديم المستندات التي تعزز من شكواه أمام اللجان القانونية المعنية بالبت في الشكوى، وسيكون النظر في القضايا والفصل فيها وفق العقود الرسمية المقدمة من الأندية للاتحاد.