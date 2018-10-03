شباب الأهلي والظفرة إلى نهائي كأس الاتحاد للصالات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تأهل فريقا شباب الأهلي والظفرة إلى نهائي النسخة العاشرة من بطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، وفاز شباب الأهلي دبي بقيادة مدربه عبدالله عبدالباسط على دبا الحصن «حامل اللقب» في الأشواط الإضافية 4-2 وكان الزمن الأصلي للمباراة انتهى بتعادل الفريقين 2-2، وفي الشوط الإضافي الأول سجل شباب الأهلي هدفين، فيما لم يوفق دبا الحصن إلا في تسجيل هدف واحد في المباراة الماراثونية وتبادل تسجيل أهداف الفائز، راشد عبيد «هاتريك» وعبدالله الخمري، وللخاسر عبدالله سيف.

وتغلب الظفرة بقيادة مدربه منصور جميل على النصر بركلات الترجيح 2-1، وانتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 2-2 ليصبح مجموع النتيجة 4-3 وكانت المباراة تكراراً لسيناريو مباراة الفريقين في كأس السوبر،حيث كان الظفرة متقدماً بهدفين نظيفين وأدرك النصر التعادل في آخر 6 دقائق وهو ماحدث بالمباراتين وفي نفس التوقيت وأخيراً فاز الظفرة بركلات الترجيح في المباراتين.

سجل للظفرة حمد الشامسي وصبري جميل، وللنصر فهد احمد ومحمد عبيد.

وتعرض حمدان الكثيري لاعب الظفرة للإصابة التي حرمته من إكمال المباراة وواصل طاهر ناصر تخصصه في صد ركلات الترجيح من لاعبي النصر فيما تصدى محمد سالم حارس النصر إلى ضربة واحدة.

إثارة

وأشاد عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بالمستوى الفني للفرق الأربعة وقال: الوصول في المواجهتين إلى الأشواط الإضافية وحسم أحدها بركلات الترجيح يؤكد قوة المباراتين،وأتمنى أن يكون النهائي أكثر إثارة من مباراتي نصف النهائي. وأضاف: سعادتنا كبيرة بتقارب المستويات وحالياً تسير ترتيبات حفل الختام على قدم وساق من خلال الجهود التي يبذلها عمران عبدالله النعيمي أمين السر ومشرف عام مسابقات الصالات وأعضاء اللجنة.

وتمنى عبدالملك جاني أن تتواصل المباريات في بطولتي الدوري العام والكأس بنفس المستوى والروح العالية التي أدى بها اللاعبون مباراتي الدور نصف النهائي ومباريات الدور التمهيدي بصفة عامة وقال: لا وقت للراحة وسيكون هناك نشاط مكثف للمنتخبات الوطنية «الرجال والشباب» خلال فترة الراحة التي تفصل بين كأس الاتحاد والدوري.

وأشار إلى أن المنتخب الأول سيلعب مباريات ودية خلال أيام «فيفا» ويشرفنا ويسعدنا أن يشارك منتخب الشباب في بطولة زايد للجامعات العربية في العاصمة أبوظبي والتي تعد محطة إعدادية مهمة لـ «الأبيض الشاب».

تطور

أشاد حمد المري مشرف عام كرة الصالات في نادي شباب الأهلي بتأهل شباب الأهلي إلى نهائي كأس الاتحاد وقال: قدم الفريق مباراة كبيرة شهدت تألقاً جماعياً لجميع لاعبينا، ولم يتحقق الفوز على دبا الحصن،حامل اللقب وأحد أفضل الفرق بالدولة بالصدفة بل بالعمل والمثابرة من قبل اللاعبين والجهازين الفني والإداري. وأضاف: الفريق يتطور إلى الأفضل من مباراة لأخرى، ونتمنى مواصلة اللاعبين تحقيق النتائج الإيجابية،والمنافسة على كل البطولات.

7.30

تقام المباراة النهائية لكأس الاتحاد لكرة الصالات في السابعة والنصف من مساء غد على ملعب صالة نادي الشارقة الرياضي برعاية الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.