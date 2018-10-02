إيقاف حسن ابراهيم 4 مباريات وتغريمه 100 ألف درهم

المصدر: دبي- العوضي النمر

أوقفت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة لاعب شباب الأهلي حسن إبراهيم 4 مباريات بخلاف عقوبة الطرد إلى جانب تغريم اللاعب 100 الف درهم، على خلفية أحداث مباراة فريقه أمام العين في الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة الانضباط حمدان الزيودي، عقب اجتماع اللجنة أن هذا القرار جاء بناء على متابعة شريط المباراة، والاطلاع على تقرير الحكم، إلى جانب استدعاء الحكم المساعد والاستماع إليه.

كما قررت اللجنة تغريم جمهور الوحدة مبلغ 20 الف درهم بسبب المخالفات التي ارتكبت في مباراة الفريق الأخيرة أمام بني ياس على ملعب الأخير.