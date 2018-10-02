يوفانوفيتش: جاهز لأي قرارات بعد مباراة النصر أمام دبا الفجيرة

المصدر: دبي- علي الظاهري

أكد الصربي ايفان يوفانوفيتش مدرب النصر، أن مباراة دبا الفجيرة في الجولة المقبلة من دوري الخليج العربي لا تقل صعوبة وأهمية عن جميع المباريات السابقة التي خاضها الفريق في الفترة الماضية، وأضاف إنه يدرك صعوبة الموقف الحالي للنصر وسيبذل قصارى جهده للخروج بالفريق من أزمة النتائج السلبية.

وعن مستقبله مع الفريق في ظل تردد أنباء عن رحيله عن النصر بعد المباراة المقبلة، قال يوفانوفيتش إن طبيعة عمل المدرب في عالم الساحرة المستديرة التعرض لإخقاقات مع الفريق أو الفوز في بعض الأحيان، وهو جاهز لتقبل أي قرارات تصدر بناء على نتائج الفريق بصفته مدرباً محترفاً تحتم عليه مهنته التعامل مع جميع المواقف.

وأشاد يوفانوفيتش بالمجموعة الحالية من اللاعبين، وقال إن لديه لاعبين على أعلى مستوى وفريق جيد للغاية، مضيفاً إن مهمته الأساسية في الفترة الحالية عبور المرحلة الصعبة وتحسين النتائج عبر الانتصار على فريق دبا الفجيرة مهما كانت العواقب.

وكشف يوفانوفيتش عن أبرز الغيابات وهم راشد جلال وراشد عمر الذي تعرض لإصابة بسيطة خلال التدريبات الأخيرة، فيما يسابق البرازيلي ماركينيوس الزمن للمشاركة بعد انتظامه في التدريبات الأخيرة وسيتقرر الموقف النهائي حول مشاركة اللاعب خلال الساعات المقبلة.

وعن مشاركة محمود خميس بعد إيقاف اللاعب بقرار فني من المدرب في المباراة الماضية أمام اتحاد كلباء، قال إن اللاعب يتدرب مع بقية اللاعبين في الفريق، أمام قرار مشاركته في اللقاء المقبل يعتبر قرار فني يخص المدرب فقط.

وذكر يوفانوفيتش إنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم الجديد برئاسة عبدالرحمن أبو الشوارب ورفض الكشف عن أبرز النقاط التي تم مناقشتها في الاجتماعات، مؤكداً أن المجلس الجديد شدد على ضرورة العودة إلى سكة الإنتصارات وتحقيق أفضل النتائج في الفترة المقبلة. وتوجه المدرب بالشكر إلى إدارة الكرة السابقة برئاسة حميد الطاير وذلك على التعاون المثمر في الفترة الماضية.