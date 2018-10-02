التتويج هدف «الأبيض» في «شاطئية القارات»

المصدر: الكويت- أحمد عبد اللطيف

يخطط منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية من أجل الوصول إلى منصة التتويج في بطولة كأس القارات التي تحتضنها دبي والمقرر انطلاقتها في 11 نوفمبر المقبل، وذلك من خلال التركيز على الوصول إلى أعلى جاهزية ممكنة على المستويين البدني والتكتيكي، وذلك من خلال المعسكر الذي يقيمه منتخبنا حاليا في الكويت،حيث يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية تدريباته حسب برنامج الجهاز الفني والإداري خلال المعسكر الذي يقيمه في الكويت ويستمر حتى يوم 11 من الشهر الحالي ويتخلله 4 مباريات ودية من منتخب الكويت، ويأتي المعسكر ضمن المرحلة الثانية للاستعداد لخوض منافسات كأس القارات ومن بعدها التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2019.

وخاض المنتخب أمس تدريباته في الفترة المسائية تحضيراً لمواجهة نظيره الكويت ودياً غداً، وشملت التدريبات التركيز على الجانب البدني، ورفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين إلى جانب تطبيق بعض الجمل التكتيكية، ووضع التكتيك العام الذي سيلعب به منتخبنا خلال بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية، ومن بعده خوض منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم للكرة الشاطئية 2019، والتي ستحتضنها مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية في نوفمبر من العام المقبل.

فرصة

وتعتبر مواجهة الكويت الأولى غداً فرصة مناسبة جداً للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية،من أجل وضع اللمسات الأولى، والوقوف على نقاط القوة والضعف في المنتخب،وما ينبغي التركيز عليه مستقبلاً من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد المازمي، وذلك حتى يتمكن من إعادة ترتيب أوراقه مبكراً تفادياً لأي نوع من المفاجآت خلال البطولة التي يسعى «الأبيض» بقوة لأن يصل على الأقل إلى منصة التتويج محتلاً أحد المراكز الأولى في البطولة، ويعد المعسكر الحالي فرصة مثالية جداً لتحقيق هذا الغرض.

خطة زمنية

و أكد المدرب الوطني محمد المازمي مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية أن برنامج إعداد المنتخب يسير بنجاح طبقاً للخطة الزمنية التي وضعها بالتعاون مع إدارة المنتخب واللجنة الفنية بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، من أجل تجهيز اللاعبين بصورة جيدة وفي نفس الوقت منح الفرصة للاعبي الصف الثاني للدخول في منافسة مع الفريق الأول من أجل رفع مستوى التنافس، وتطوير مستوى الفريق الثاني، والحصول على لاعبين جاهزين متى ما تم استدعاؤهم إلى المشاركة في أية بطولة مع الفريق الأول.

ومضى المازمي قائلا: نتطلع إلى الوصول لمراحل متقدمة في كأس القارات ونخطط للمنافسة بقوة على المراكز الأولى لأننا نملك جيلاً متميزاً، يملك القدرة على التربع على قمة الكرة الشاطئية الآسيوية ، وهو ما نعمل عليه حاليا فنحن نملك مجموعة متميزة للغاية من اللاعبين على الرغم من صعوبة الوضع الذي تعيشه كرة الشاطئية من أجل الحصول على المواهب.