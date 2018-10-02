كايو: سعداء بتأهل الوصل إلى ثمن نهائي كأس زايد

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي- دبي- البيان الرياضي

أعرب البرازيلي كايو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، عن سعادته بتأهل «الفهود» إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم، وأكد أن الوصل حقق الأهم بالتعادل أمام ضيفه اتحاد جدة السعودي بدون أهداف مساء أول من أمس، في استاد زعبيل بدبي، واستفاد من قاعدة احتساب الهدف خارج ملعبه بهدفين، بعد التعادل 1-1 في لقاء الذهاب للدور نفسه في جدة، كما أكد أنه يتشرف بأن يلعب باسم منتخب الإمارات إذا منح جنسية الدولة.

الهدف المطلوب

قال كايو: «حقق الوصل الأهم أمام اتحاد جدة، ونجح في التأهل إلى الدور التالي، وهو المطلوب في مثل تلك المواجهات، ونحن سعداء بتحقيق الهدف المطلوب، ونتمنى الوصول إلى أدوار أكثر تقدماً في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، إلى جانب المنافسة بقوة على جميع بطولات دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكذلك دوري أبطال آسيا 2019».

أمنية

تحدث كايو، عن الفريق الذي يتمنى أن يلتقيه الوصل في الدور المقبل من كأس زايد للأندية العربية، قائلاً: «لا يفرق بالنسبة لي الفريق الذي نلتقيه في الدور التالي سواء من آسيا أو من أفريقيا، لأن من يسعى للفوز بالبطولة، فعليه مواجهة جميع الفرق المشاركة، وتحقيق النتائج التي تضمن له التدرج في الوصول حتى المباراة النهائية».

شكراً للجماهير

شكر اللاعب البرازيلي، جماهير الوصل على وقفتها مع الفريق أمام اتحاد جدة أول من أمس، خاصة بعدما وجه رسالة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالحضور ومساندة «الفهود»، وقال: «جماهير الوصل معروفة دائماً بمساندتها ودعمها لفريقها، وأنا أشكرها على الاستجابة للرسالة والدعوة التي وجهتها لها للحضور في زعبيل من أجل دعم الفريق في مهمته العربية، ولكني أطالبهم بالاستمرارية في ذلك كما تعودنا منهم، دون انتظار أي دعوات أو رسائل أخرى من اللاعبين أو إدارة النادي».

ورد كايو، عما يتردد في الشارع الرياضي، ورغبة بعض الجماهير، بمنحه الجنسية الإماراتية للعب باسم منتخبنا الوطني، قائلاً: «شرف كبير لي أن يرتبط اسمي باسم الإمارات، وشرف لي كذلك أن ألعب باسم الإمارات، ولكن رسمياً لم يفاتحني أحد بشيء حول هذا الموضوع، وأنا وأسرتي نعشق الإمارات، ونادي الوصل، بعدما قضينا خمس سنوات من أفضل السنوات التي عشتها في مسيرتي الرياضية».

100

تجرى في العاصمة الرياضية الرياض يوم السبت المقبل، قرعة دور الـ 16 لكأس زايد للأندية الأبطال، بعدما أسدل الستار على مباريات دور الـ32 التي أقيمت على مدار الثلاثة أشهر الماضية، وشهدت تسجيل 73 هدفاً.

تضم الأندية المتأهلة، 5 أندية من عرب آسيا، و11 نادياً من عرب أفريقيا، ويحصل كل منها على مكافأة مالية قيمتها 100 ألف دولار من الاتحاد العربي لكرة القدم.

والأندية هي الوصل من الإمارات، والأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري من مصر، الهلال وأهلي جدة والنصر من السعودية، وفاق سطيف ومولودية العاصمة واتحاد العاصمة من الجزائر، الرجاء والوداد من المغرب، النجم الساحلي التونسي، المريخ السوداني، النفط العراقي.

كونتيروس: أتمنى مواجهة فريق آسيوي

أكد الأرجنتيني جوستافو كونتيروس مدرب الوصل، أن «الفهود» حققوا الأهم أمام اتحاد جدة السعودي، بتأهله لدور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال، وتمنى لقاء فريق آسيوي في الدور المقبل للبطولة، حتى لا يعاني فريقه إرهاق السفر البعيد.

قال كونتيروس: «الصعود للدور الثاني مهم، لأننا لعبنا أمام الاتحاد، أحد الأندية الكبيرة، وأداؤنا أول دقائق لم يكن مضبوطاً، ولكنه تحسن تدريجياً خلال مجريات اللقاء، وأصلحنا أخطاء كثيرة عن المباراة السابقة، وأعتقد أننا في الشوط الثاني، قدمنا أداء جيداً، وكان يمكن أن نقدم نتيجة إيجابية أكثر، بتسجيل الأهداف، ولكن عاب فريقنا التسرع، ولم يكن لدينا الهدوء للتسجيل، وأتمنى أن نقدم في المباراة المقبلة، مستوى أفضل، ونتحلى بالهدوء الهجومي، حتى نتمكن من تسجيل الأهداف».

وتمنى المدرب، شفاء لاعبيه المصابين سريعاً، خاصة أن الفريق لديه مباراة مهمة مع الظفرة يوم الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، وتحدث عن مستوى فابيو، قائلاً: «تعرض لاعبونا كايو وخميس سالم وهزاع وفينسيوس، للإصابة وللأسف هناك لاعبون آخرون لديهم بعض الإصابات الأخرى، وأتمنى للجميع الاستشفاء سريعاً، لأن لدينا مباراة مهمة بعد أيام بسيطة في الدوري، وبالنسبة لفابيو، فبدأ المباراة بشكل جيد، ولكنه كان موقوفاً أسبوعاً وكان لديه ألم في العضلة بالفترة الماضية، وأهم شئ تخطيه للإصابة القديمة، والجيد أنه لعب المباراة بالقدر الممكن، ولكنه خرج منهاراً لأنه لم تكن هناك احتمالية بأن يقدم الـ90 دقيقة كاملة».

أشاد كونتيروس، بالمستوى الذي قدمه لاعبه عبد الرحمن علي، معرباً، عن أمله بمواجهة فريق آسيوي في الدور الـ16 لكأس زايد، لتجنب إجهاد لاعبيه في رحلة سفر طويلة، ونوه إلى الصعوبات التي تواجه الوصل، بسبب الإصابات والقائمة المحدودة التي يلعب بها في جميع البطولات، قائلاً: «لدينا قائمة محدودة للاعبين، ونستعين بلاعبين صغار تحت 21 سنة لدعم صفوف الفريق الأول، ونحاول تجهيز بعض اللاعبين من أصحاب الخبرات، ونحتاج عودتهم بسرعة وفي الوقت المناسب، في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق».

«الإمبراطور» يشكر جماهيره على المساندة

شكر لاعبو الوصل، جمهورهم على الدعم والمساندة أمام اتحاد جدة السعودي أول من أمس، في إياب دور الـ32 لكأس زايد للأندية الأبطال، كما توجه مجلس إدارة نادي الوصل، بالشكر والتقدير إلى جماهير «الإمبراطور» الوفية على دعمهم ومؤازرتهم للفريق.

وقال خميس إسماعيل لاعب الوصل: «نحن كلاعبين عازمون على الظهور بشكل جيد في البطولة التي تحمل اسماً غالياً على الجميع، وحققنا هدفنا بالوصول إلى الدور التالي، ونفكر في كل مباراة وبطولة، ونفكر الآن في مباراتنا المقبلة بدوري الخليج العربي، وواثقون من دعم ومساندة الجمهور».

بدوره، قال علي سالمين لاعب الوصل: «جمهورنا يستحق فرحة التأهل إلى الدور التالي للبطولة التي تحمل اسماً غالياً على قلوبنا، والجميع قدم المطلوب منه، وفريقنا عندما يتقدم لا يتراجع إلى الوراء، ونحن ندخل كل بطولة بهدف الفوز، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، وقادرون على المنافسة على كافة البطولات، لأن لدينا أسماء كبيرة وجمهوراً رائعاً».

باصريح: لاعبو الاتحاد تأثروا بتراجع اللياقة البدنية

أرجع بندر باصريح مدرب اتحاد جدة السعودي، تعادل فريقه السلبي مع ضيفه الوصل مساء أول من أمس، في إياب دور الـ32، إلى تراجع معدلات اللياقة البدنية للاعبيه، وأبدى حزنه على الخروج من كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم.

قال باصريح: «عانى فريقي من تراجع اللياقة البدنية، وإرهاق خوض مباراتين خلال 5 أيام فقط، إلى جانب إصابة بعض اللاعبين، ومنهم فيلانويفا، لكنني خرجت بإيجابيات وسلبيات كثيرة من تجربتي القصيرة مع الفريق الأول للكرة بنادي الاتحاد، وحزني الأكبر عدم إسعاد جماهير الفريق بالتأهل إلى الدور الثاني للبطولة العربية».

أكد باصريح، على أهمية الاحتفاظ بسرية التقرير الذي سيقدمه للمدرب الجديد للاتحاد، لكنه كشف، أن تقريره يتضمن جوانب كثيرة، وفي مقدمتها العامل اللياقي للفريق، وقال: «أشكر الجماهير التي ساندت الفريق في دبي، ووضع الاتحاد صعب، ويحتاج إلى الوقت وإعادة ثقة للاعبين، والذين كان لديهم الإصرار قبل لقاء الإياب على تحقيق الفوز والتأهل، ولكنها كرة القدم».

بن ثعلوب: تأهل مستحق للوصل إلى ثمن النهائي

هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس شركة العين للاستثمار، الوصل بمناسبة التأهل المستحق إلى ثمن نهائي البطولة التي تحمل الاسم الأغلى، كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

امتدح الدرعي، الروح العالية التي ظهر عليها لاعبو الوصل على مدار الـ90 دقيقة، مشيداً في الوقت نفسه بالدور الواضح للجهازين الفني والإداري في تهيئة أسباب النجاح، فضلاً عن المساندة الجماهيرية القوية التي أسهمت في ترجيح كفة صاحب الأرض والجمهور، ما أدى لتحقيق النتيجة المطلوبة، مؤكدة مقدرة الوصل على الاستمرار في الظهور المشرف كممثل لكرة القدم الإماراتية، والوصول بعيداً في البطولة العربية الأقوى.

أعرب الدرعي عن أمنياته الصادقة لـ«الإمبراطور» في إحراز أفضل النتائج خلال مشوار التحدي في المسابقة، وتحقيق النتائج القوية.