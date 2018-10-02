«عموري» ضيف «الجماهير» على دبي الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يتابع الإعلامي الإماراتي حسن حبيب، طرح المواضيع والقضايا الرياضية الراهنة عبر حلقات الموسم الجديد من برنامج «الجماهير»، مقدماً الكثير من الأفكار والآراء التي تشغل بال الشارع الرياضي الإماراتي والخليجي والعربي، معتمداً في الوقت نفسه على الجرأة والشفافية في الطرح والدخول إلى مساحات جديدة في «دراما المستطيل الأخضر» على شاشة قناة دبي الرياضية.

وعلى امتداد دقائق الحلقة الثانية من البرنامج، والتي ستبث مساء اليوم، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، الساعة الرابعة والنصف بتوقيت غرينتش، سيتابع الجمهور اللقاء الحصري الأول مع اللاعب الإماراتي الدولي عمر عبدالرحمن «عموري»، بعد الأزمة الأخيرة والسجال الذي خلفه التحاقه بنادي الهلال السعودي بعد سنوات مديدة أمضاها مع نادي العين الإماراتي وكان بالنسبة له المكان الذي شهد على نجوميته وتحقيقه الكثير من الألقاب والإنجازات في عالم المستديرة.

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ويكشف «عموري» في اللقاء الذي أجراه حسن حبيب من العاصمة السعودية، الكثير من التفاصيل التي تنشر للمرة الأولى حول أسباب عدم تجديد عقده مع نادي «العين»، واختياره توقيع عقده الجديد مع نادي «الهلال» بعد سجالات ومفاوضات مع نادي «النصر» السعودي والعديد من الأندية العالمية التي قدمت عروضها للنجم الإماراتي، وكيف يرد على من اتهموه بالخيانة والتمرد...؟!

من جهة أخرى، يطرح حسن حبيب في الحلقة الثانية من الجماهير على شاشة دبي الرياضية، العديد من القضايا الرياضية الأخرى، كما يقدم البرنامج فقرة كاملة عن ردود أفعال جماهير دورينا، خلال الجولة الرابعة المثيرة، التي انتهت مؤخراً، وشهدت عودة الملك الشرقاوي لاعتلاء الصدارة، ومطاردته من قبل العين، الذي حسم الكلاسيكو أمام شباب الأهلي، فضلاً عن رصد آراء جماهير النصر، على خلفية الأداء السلبي للفريق والخسارة الرابعة على التوالي، وباقي جماهير الأندية المحترفة.