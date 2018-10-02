15.000.000 تكلفة المعسكرات في اتحاد الكرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال اجتماعه عصر اليوم في مقر الاتحاد بدبي، برئاسة المهندس مروان بن غليطة، تقريراً مالياً مهماً عن تكلفة إعداد المنتخبات في المعسكرات الخارجية، واستضافة الاتحاد منتخبات للعب ودياً معها، بجانب مصاريف معسكر الحكام في ألمانيا، ، وعلم «البيان الرياضي»، أن تكلفة هذه المعسكرات تتجاوز 15 مليون درهم.

ويناقش مجلس الإدارة تقريراً عن المنتخب الأول واستعداداته للمشاركة في كأس آسيا، والاطمئنان على ترتيبات معسكر برشلونة بجانب اعتماد القائمة الدولية للحكام قبل تقديمها إلى «فيفا».

ومن المتوقع أن يترأس عبد الله الجنيبي بعثة «الأبيض» خلال معسكر برشلونة، الذي يبدأ 6 الجاري.