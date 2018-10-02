اليماحي: لا تستعجلوا في الحُكم على «الفار»

المصدر: Ⅶ دبي-العوضي النمر

طالب محمد اليماحي رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، الشارع الرياضي بعدم الاستعجال في الحكم على تقنية حكم الفيديو «الفار»، سواء سلباً أو إيجاباً، حتى تترسخ التجربة، ويكتسب الحكام الخبرة الكافية للتعامل مع تلك التقنية الحديثة، موضحاً في تصريح خاص لـ«البيان الرياضي»، أن تلك التقنية ساعدت حكام الساحة على احتساب العديد من القرارات السليمة، ومن غير المعقول أن نحكم على التجربة بالفشل بمجرد وجود جدل حول بعض الحالات التقديرية، وأضاف: لا تنسوا أن البرازيل دفعت ثمن تواجدها في مونديال روسيا بسبب حالة تحكيمية والأمثلة متعددة في هذا المجال.

كما تناول اليماحي، العديد من الأمور المثارة عن التحكيم خلال الجولات الماضية للموسم الجديد، وكانت البداية بالتطبيق الخاطئ والتدخل في عدد من مواقف اللعب من قبل حكم الفيديو، وقال: نعم هناك عدد من الحالات التي أثيرت حولها الجدل، لذا فقد رأت لجنة الحكام ضرورة زيادة ساعات التدريب لكوادرنا التي تطبق تقنية الفيديو، وسيتم الاستعانة بعدد من الخبراء والمختصين في تلك التقنية من أجل تدريبهم على الاستخدام السليم، وكيفية تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من تلك التقنية، بما يخدم اللعبة ويقلل من الأخطاء.

قضية ستيف

وعن تواجد المدير الفني في عربة النقل الخاصة بتقنية الفيديو وتوجيه الحكام، أوضح اليماحي: أن تواجد المدير الفني يعتبر قانونياً كونه مراقباً معتمداً لحكام الفيديو، كما أن هناك مراقباً لحكام الفيديو في كل مباراة يتم الاستعانة فيها بهؤلاء الحكام، لكنه غير مصرح له بإبداء وجهة نظره في أية حالة من حالات اللعب، وفقاً للوائح الاتحاد التشريعي المشرف على التقنية، مضيفاً، سيكون لنا اجتماع معه من أجل تدارك مثل هذه الأمور مستقبلاً.

أخطاء الرابعة

وبسؤاله عن تعدد الأخطاء التحكيمية خلال الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي قال: نحن لا نرضى بارتفاع معدل الأخطاء عن المعدل الطبيعي لأي دوري في العالم، دائماً نقول إن التحكيم قراراته تكون مبنية على قرارات تقديرية، تختلف فيها وجهات النظر من حكم لآخر، ونحن نعمل على تقليل الأخطاء على قدر المستطاع، والبداية جاءت ممتازة، وما حدث خلال الجولة الأخيرة ليست أخطاءً كبيرة أو مؤثرة في نتائج المباريات ولكن نتعامل معها بجدية خلال جلسة التحليل الأسبوعية مع المدير الفني، وطبعاً سيكون هناك مضاعفة للجهد خلال الجولات المقبلة لتقليل الأخطاء على قدر المستطاع، وبشكل عام أقولها بكل صدق التحكيم يسير في الطريق الصحيح ولا خوف عليه لأن لدينا كوادر متميزة نفخر بها في كل المنافسات الدولية والقارية.

جلسة مصارحة

وأشار رئيس لجنة الحكام، إلى أهمية وجود جلسة مصارحة بين الحكام وأنفسهم واللجنة خلال الفترة المقبلة، حرصاً على زيادة التركيز والانتباه إلى ملاحظات الشارع الكروي والسعي إلى تداركها، وأقول لابد أن يكون الجميع على قلب رجل واحد من أجل الظهور المتميز، وأن تخرج المباريات بأقل قدر من القرارات التحكيمية الغير دقيقة.

قضية الحمادي وناجي

وفيما يتعلق بتجاهل لجنة الحكام لقضية حكمي الفيديو لمباراة النصر مع الهلال يعقوب الحمادي وعبد الله ناجي، قال محمد اليماحي: ثقتنا كبيرة في كوادرنا التحكيمية وأنهم فوق مستوى الشبهات، ودائماً نرحب بطلب الأشقاء في الدول العربية الاستعانة بهم في إدارة دورياتهم، لكن في الوقت نفسه حريصون على مكانة حكامنا، كما أن أمر الحكمين معروض على مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه اليوم، ليصدر ما يراه مناسباً في تلك القضية.

خلافات

قال محمد اليماحي، بشأن وجود خلافات في الشارع الرياضي بين أعضاء لجنة الحكام، أوجدت حالة من الضبابية في تلك اللجنة المهمة: نحن داخل اللجنة على وفاق ونعمل من أجل صالح الوطن، والمساهمة في تطوير لعبة كرة القدم، وإذا كان هناك اختلاف في وجهات النظر وليس خلافاً فهذا ينصب في صالح اللعبة وتطورها.