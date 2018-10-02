راشد بن حمدان يتمنّى التوفيق لإدارة شركة الكرة النصراوية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تمنّى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي، التوفيق والسداد لمجلس إدارة شركة كرة القدم بتشكيلته الجديدة في مُهمتهم من أجل تحقيق النقلة المرجوة في قطاع كرة القدم بالنادي، وطالبهم بأن يكون الهدف الأسمى بالنسبة لهم هو المصلحة العليا للعميد، ليعود مهد كرة القدم في دولة الإمارات رائداً وعلماً خفاقاً في سماء كرة القدم العربية والقارية.

جاء ذلك في رسالة نقلها أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة النصر للكرة مساء أمس بمقر الشركة في النادي.

وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس نادي النصر ، اصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد لشركة كرة القدم بالنادي برئاسة عبد الرحمن ابو الشوارب.