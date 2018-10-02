«الميركاتو» الصيفي يغلق أبوابه اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

يغلق «الميركاتو» الصيفي لقيد لاعبي كرة القدم أبوابه في الخامسة من مساء اليوم، بعد أن استمر طوال الأشهر الثلاثة الماضية، وتحديدا من 11 يوليو الماضي، وهي أطول فترة قيد بين الاتحادات المختلفة، وشهدت تلك الفترة العديد من صفقات قيد اللاعبين سواء المواطنين أو الأجانب، بصفوف الأندية سواء المحترفة أو الهاوية، حيث تتسارع خطوات مسؤولي الأندية من أجل إنهاء التعاقدات قبل غلق باب القيد مساء اليوم، ويعاد فتح باب القيد في المرحلة الشتوية، وتبدأ من 2 يناير إلى 30 من الشهر نفسه ولمدة 28 يوماً.

ومع إقامة 4 جولات من دوري الخليج العربي للأندية المحترفة، وقفت الأندية على مستوى لاعبيها سواء من المواطنين أو الأجانب، وقامت بتقييم الموقف كاملا، وبناء عليه قام بعضها بعملية استبدال أو قيد جديد خلال الأيام الماضية، وهناك أندية مستقرة في تعاقدات لاعبيها، فيما تعرضت أندية لحالات إصابة لعدد من لاعبيها، وهذه الإصابات تحتاج إلى عملية استبدال سريعة، والتعاقد مع لاعبين جدد قبل غلق باب القيد اليوم، كما تسعى بعض الأندية إلى إتمام تعاقداتها وسد النقص بصفوفها خلال الساعات المتبقية على عملية القيد.

جهد

وكثفت الأندية اتصالاتها خلال الساعات الماضية من أجل إنهاء الصفقات ضم لاعبين جدد لصفوفها، حيث تدور مفاوضات لانتقال عدد من اللاعبين سواء على صعيد الإعارة أو الانتقال النهائي، كذلك تدور مفاوضات بين ناديين من أجل إعادة لاعب مواطن مرموق ومن المنتظر أن يحسم الموقف خلال الساعات المقبلة، وينتظر أن تتبلور عدة صفقات خلال الساعات القليلة المقبلة، التي تسبق عملية إغلاق باب القيد.

توفيق الأوضاع

وتتسارع في اليوم الأخير من «الميركاتو» خطوات الأندية المهددة بالعودة لدوري الهواة، والتي تسعى لتوفيق أوضاعها وتدعيم صفوفها بلاعبين متميزين قبل غلق باب القيد، وتسعى تلك الأندية إلى إبرام صفقات إعارة من الأندية الكبرى والتي يتوافر لديها عدد من اللاعبين، وشهدت الأيام الماضية ارتفاعاً في قيمة بعض التعاقدات.

استبدال

تقوم عدة أندية بإجراء عملية استبدال للاعبيها خاصة الأجانب منهم، وذلك بعد أن وقفت الأندية على موقف لاعبيها خلال الفترة الماضية، وتعرفت على مواطن القوة والضعف بصفوفها، وتوجد أندية استقرت على موقف لاعبيها ولن تقوم بعملية التغيير وتسعى أخرى إلى توفيق أوضاعها والاستعانة بلاعبين يعززون من صفوفها، وتسابق الزمن من أجل الالتحاق بعملية الاستبدال.

فرصة أخيرة

وتوجد فرصة أخيرة أمام الأندية لتسجيل اللاعبين تحت مسمى لاعب محترف «حر» وذلك خارج فترة التسجيل،وعلى ان بتم القيد خلال 21 يوم عمل من انتهاء فترة التسجيل وضمن العدد المسموح وبشرط انتهاء عقد اللاعب مع ناديه قبل نهاية فترة التسجيل.

وقت

وأكد راشد الزعابي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، أنه لا يوجد استثناء في تمديد وقت قيد اللاعبين، والذي يتم إلكترونياً، حيث سيتم غلق باب القيد عند الخامسة من مساء اليوم، وسيتم غلق النظام الإلكتروني بشكل أوتوماتيكي في الموعد المحدد.

وقال «إنني وعدد من أعضاء لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين سوف نتواجد في مقر اتحاد الكرة لمتابعة عملية القيد الأخيرة للاعبين بمختلف الأندية، للوقوف على أية أمور طارئة تستوجب التدخل السريع».

وطالب الزعابي الأندية بإدخال المعلومات بدقة في النظام الإلكتروني لقيد اللاعبين حتى تمر إجراءات القيد بدون معوقات تؤثر على عملية القيد.