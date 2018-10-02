9 مواطنين يلتحقون بـ «الذئاب» و8 نجوم في كشوفات «النواخذة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

استفاد فريقا الفجيرة ودبا جيداً من فترة الانتقالات الصيفية، ونجح «الذئاب» في ضم 9 مواطنين، فيما تعاقد «النواخذة» مع 8 نجوم من اللاعبين المواطنين، واللاعبون التسعة الذين وقعوا للفجيرة، هم عبد الله النوبي، إبراهيم الكعبي، عبد الله إسماعيل، حميد أحمد، حمدان قاسم، خليفة عبد الله، عبد الله سعيد، سالم سيف، وأخيراً عبد الله موسى ظهير نادي الجزيرة السابق «وقّع قبل أربعة أيام على عقد حر»، وعلى صعيد الأجانب، بدأ الفجيرة الموسم الحالي بوجود كل من الجزائري محمد بن يطو والبرازيلي قبرائيل سوزا، إلى جانب مواطنه جورجي سيلفا، والفرنسي عمر كوسوكو، وتم الاستغناء عن vكل من سيلفا، وتعويضه بالكوري لي، الذي لم يثبت وجوده، وتم استبداله بالبرازيلي رونالدو مينديز، المعار من نادي الوصل.

وأكد ناصر اليماحي أن التعاقدات تمت وفقاً لحاجة الفريق، لافتاً إلى أنه يرفض عملية التسرع في الحكم على مستوى اللاعبين، سواء الأجانب أو المواطنين، مشيراً إلى أن التقييم سيتم مع نهاية مرحلة الذهاب.

وأبدى اليماحى تحفُّظه حول ضم فريقه لأي لاعب أجنبي أو مواطن في الساعات الأخيرة من «الميركاتو»، وقال: لو نجحنا في الحصول على توقيع لاعب مميز، سنقوم بالتوقيع معه.

وفي ما يتعلق بفريق دبا الفجيرة «النواخذة»، فضم إلى صفوفه 8 لاعبين مواطنين، هم عبد الرحيم أهلي، محمد سيف، سالم الحمادي، أحمد خميس، سالم عبد الله، سعيد راشد، ياسر عبد الله، درويش أحمد، وتعاقد مع الثنائي الأجنبي يحيى جبران والبرازيلي جوليهرام شتين، قبيل أن يتم استبداله بالكيني جمعة مسعود شوكا. وأكد راشد بن عبود المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة، أنهم راضون عن كافة اللاعبين الأجانب والمواطنين، ونعول عليهم كثيراً في قيادة الفريق هذا الموسم إلى تحقيق الانتصارات في دوري المحترفين.