محمد بن زايد يستقبل فريق العين

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر لاعبي فريق نادي العين لكرة القدم و الجهازين الإداري و الفني للفريق الذي توج بلقب دوري الخليج العربي للمرة الــ" 13 " في تاريخه ومن ثم التأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها أبوظبي ديسمبر المقبل إلى جانب لقب كأس رئيس الدولة في نسخته " عام زايد " يرافقهم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي النائب الأول لرئيس مجلس الشرف رئيس مجلس الإدارة.

وهنأ سموه خلال اللقاء ــ الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة - اللاعبين ومدرب الفريق والطاقمين الإداري والفني وجماهير النادي بتتويج جهودهم طوال الموسم بهذا الفوز وتحقيق الألقاب.

و أعرب سموه عن شكره و تقديره لكل الفرق التي شاركت في الدوري و كأس رئيس الدولة وأمتعت جماهيرها ومتابعيها بروح رياضية وتنافسية عاليتين تسهم في خدمة رياضة كرة القدم في دولة الإمارات وتعزز مكانتها إقليميا وعالميا.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إن دعم القطاع الرياضي في دولة الإمارات يأتي ضمن أولويات القيادة في إطار السعي إلى إحراز المراكز المتقدمة في مختلف ميادين المنافسات الرياضية على الصعيدين الإقليمي والدولي ورفع راية الإمارات عالية في شتى المحافل الرياضية.. مؤكدا أهمية إعداد جيل رياضي متميز في مختلف الأطياف والمجالات الرياضية يتم إستثماره لخير الوطن حاضره ومستقبله ورفده بطاقات شبابية وهمم عالية.

من جانبهم أعرب اللاعبون والجهازان الإداري والفني عن شكرهم وتقديرهم لدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان واهتمامه بالرياضيين بما يؤهلهم لتحقيق الإنجازات التي تعلي اسم الدولة في المحافل العالمية.. مثمنين الرعاية التي يحظى بها قطاع الرياضة والشباب في الدولة بشكل عام وكرة القدم خاصة للارتقاء بأداء هذا القطاع وجودة مخرجاته ونتائجه.

وقال اللاعبون و الطاقمان الإداري والفني إن الدعم الذي تقدمه الدولة للحركة الرياضية يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لتطوير أدائنا وتقديم الأفضل دائما من أجل بلوغ منصات التتويج و رفع علم بلادنا عاليا في المحافل الرياضية المحلية والقارية والدولية.