فتح باب التسجيل في «تطوعي» مونديال الأندية 2018

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018 أمس، عن فتح باب التسجيل في البرنامج التطوعي الخاص بالبطولة، والذي يتيح أمام المقيمين في الإمارات فرصة المساهمة في ضمان نجاح البطولة المقامة في شهر ديسمبر.

وتسعى اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018 إلى استقطاب أكثر من ألف متطوع وتدريبهم للمساهمة والقيام بالعديد من المهام والمسؤوليات خلال مرحلتي التحضيرات والبطولة الفعلية التي ستقام في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل في مدينتي العين وأبوظبي. ويذكر أن شرط الانتساب الوحيد هو تجاوز عمر المتقدمين الـ 16 عاماً.

وسيوفر التسجيل في هذا البرنامج التطوعي فرصة فريدة للمتطوعين لتطوير مواهبهم وتعلّم مهارات جديدة بالإضافة إلى اكتساب خبرة المشاركة في البطولة العالمية التي ستجمع ستة أندية من أبطال القارات بالإضافة إلى نادي العين الإماراتي المضيف للبطولة في مواجهات حماسية سعياً لتتويج بطل الأبطال وأفضل نادٍ في العالم.

دعوة

وتدعو اللجنة المنظمة المهتمين في الإمارات للانضمام إلى البطولة وتولي العديد من المهام والمسؤوليات مع بقاء شهرين فقط على موعد انطلاق منافسات البطولة التي ستفتتح مع المباراة التي ستجمع نادي العين الإماراتي بنظيره نادي «ويلينغتون» النيوزلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، وذلك على أرض استاد هزاع بن زايد بالعين.

وبهذا الصدد قال عارف حمد العواني، مدير البطولة في اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018: «يعتبر المتطوعون من الركائز الأساسية للبطولة وأحد عوامل نجاحها. ويتيح هذا البرنامج فرصة كبيرة أمام المشاركين لتطوير موهبتهم واكتساب خبرات جديدة والمساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمضيف عالمي للفعاليات الرياضية الكبرى».

نجاح سابق

ومن جانبه، قال محمد الشاطري مدير البرنامج التطوعي: «حقق البرنامج التطوعي الخاص ببطولة كأس العالم للأندية الإمارات لعام 2017 نجاحاً كبيراً، ونحن واثقون من تكرار هذا النجاح في برنامج بطولة هذا العام.

ويشرفنا تقديم هذه الفرصة لشباب الإمارات، حيث يتيح لهم هذا البرنامج فرصة مقابلة أشخاص جدد من مختلف أنحاء العالم وتولي أدوار مهمة في بطولة كروية عالمية إلى جانب تطوير مهاراتهم الشخصية، وإنه لمن الرائع رؤية مدى استعداد مختلف الأشخاص للمشاركة وتقديم المساعدة».

وقال محمد سيد إسحاق البالغ من العمر 29 عاماً من دولة الإمارات، أحد المتطوعين في برنامج العام السابق: «لديّ شغف كبير بهذه الرياضة، وقد أتاح لي برنامج التطوع فرصة معايشة تجربة المشاركة في واحدة من أكبر بطولات كرة القدم، حيث تسنى لي القيام ببعض المهام التي ساهمت في ضمان نجاح البطولة. وخلال مشاركتي في العام السابق، قابلت العديد من الأشخاص الرائعين، وفي هذا العام أشجع مختلف الأشخاص على التسجيل في البرنامج الذي سيوفر لهم تجربة رائعة لا تنسى».

سيتم تعيين المتطوعين الذين يسجلون في البرنامج في أحد المجالات التطوعية الستة التالية: إدارة المواقع، والمسابقات، والعلاقات الإعلامية، والتسويق، والضيافة والاستقبال، والتأكد من الاعتمادات.